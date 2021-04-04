Milletvekili Aydemir'den sert tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milletvekili Aydemir'den sert tepki

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Milletvekili Aydemir'den sert tepki

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir 103 emekli amiralin ortak imzayla yayımladıkları, vesayetçi anlayışı sergileyen bildiriyi ve imza sahiplerini telin ediyoruz.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir 103 emekli amiralin ortak imzayla yayımladıkları, vesayetçi anlayışı sergileyen bildiriyi ve imza sahiplerini telin ediyoruz. Milli irade üstünde hiçbir güç yoktur. ' dedi.

Türk Adaleti Hesap Soracaktır

Milletvekili Aydemir, 'Bu bildiri bilinen hakikati bir daha aşikar etmiştir ki; PKK'yı, FETÖ'yü ve bilcümle terörist yapıları bunlar yeşertip, bunlar palazlandırmış. Milletin talebi, bu 103 had bilmezin vazife dönemlerine dönük esaslı bir incelemenin yapılmasıdır. ' kaydını düştü.

Aydemir'den 15 Temmuz Hatırlatması

15 Temmuz 2016'da vesayetçi anlayış ve milli iradeye kefen biçme yaklaşımının tarihi bir şamar yiyerek reddedildiği, Milli iradenin destansı bir dirilişle darbecileri zillete havale ettiğini belirten Milletvekili Aydemir, 'Tamamen art niyet güden bildiri sahiplerinin Türk Adaleti önünde hesap verecekleri ve hak ettikleri karşılığı alacaklarından eminiz. ' dedi.

Milletin Geleceğini Milletin Kendi Belirler

Montrö sözleşmesi de dahil olmak üzere her hususta Milletin geleceğini milletin kendisinin belirleyeceğinin altını çizen Milletvekili Aydemir, 'Milli irade tüm benliği, feraset ve basiretiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın ufkundadır. Kaos simsarlığı yaparak gündem oluşturmaya çalışanlar, milli irade önünde mağlubiyete mahkumdurlar. ' kaydını düştü. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Burak Deniz Defne Samyeli Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Metin Oktay Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Milletvekili Aydemir'den sert tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 13:24:42. #1.14#
title