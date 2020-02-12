Milletvekili Aydemir'den kardeşlik ufku vurgusu

12.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:38

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, 'Dünya Lideri' olarak takdim ve tarif ettiği Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği kardeşlik ufku, iki ülke arasında ortak paydadır" dedi.



9 Şubatta yapılan Azerbaycan Milli Meclis Seçimlerine gözlemci olarak katılan TBMM heyeti yurda döndü. İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Konya Milletvekili Orhan Erdem, Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Kars Yunus Kılıç ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın yer aldığı TBMM heyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.



'Gözlemci olmaktan onur duyduk'



Türkiye Azerbaycan Parlamentolar arası dostluk grubu üyeleri, seçimlerin huzur içerisinde tamamlanması ve herhangi bir tartışmanın yaşanmaması bizim için mutluluk verici olmuştur değerlendirmesinde bulundu. Heyet içerisinde yer alan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Kardeş ülke Azerbaycan'da her yönüyle demokratik tatmin ifade eden seçimleri takip etmekten büyük onur duyduk" değerlendirmesinde bulundu.



Seçimlerin yapıldığı fiziki mekanları, seçmenleri ve seçilenleri ayrıntısıyla gözlem altına aldıklarına vurgu yapan Aydemir, "Bütün bu olgular bütünüyle incelendiğinde ve seçim sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması süreçlerinde gözlemcileri tatmin eden bir netice ortaya çıkmıştır. Sadece Türkiye'den giden bizler değil, dünyanın farklı bölgelerinden, ülkelerinden gelen heyetlerin tamamı bu demokratik gelişmeyi tesbit edip açık zeminlerde görüşlerini paylaşmışlardır" kaydını düştü.



İlham Aliyev "Recep Tayyip Erdoğan bir dünya lideri"



Seçim sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüklerini de ifade eden Milletvekili Aydemir, "Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye'ye duyduğu muhabbeti ifade ederken, buna esaslı gösterge olarak seçim sonrası ilk görüşmeyi bizimle yapması hal diliyle ortaya koymuştur. İki ülke arasındaki ekonomik gelişmelerin aksamadan devam edeceğini vurgulaması ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygıyı ve 'Dünya lideri' tanımlamasında bulunması mutluluğu artırmıştır; kendisine minnettarız" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA