Milletvekili Aydemir'den İngiliz basınındaki maske iddialarına tepki
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Milletvekili Aydemir'den İngiliz basınındaki maske iddialarına tepki

Milletvekili Aydemir'den İngiliz basınındaki maske iddialarına tepki
10.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 10.05.2020 11:20

İngiliz basınında yer alan Türkiye'nin gönderdiği yardım malzemelerinin standartlara uygun olmadığı iddialarına tepki gösteren AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'un bu haberleri yalanladığını bildirdi.

İngiliz basınında yer alan Türkiye'nin gönderdiği yardım malzemelerinin standartlara uygun olmadığı iddialarına tepki gösteren AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'un bu haberleri yalanladığını bildirdi.

Bir TV kanalında katıldığı programda bazı İngiliz basın organlarında yer alan ve Türkiye'de de bir kısım çevrelerin sosyal medya üzerinden yaptığı 'Türkiye'nin gönderdiği yardım malzemelerinin standartlara uygun olmadığı' iddialarına tepki gösteren Milletvekili Aydemir, iddiaları yalanlayan ve gönderilen yardımdan dolayı Türkiye'ye teşekkür eden Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'a minnettar olduklarını belirtti. Milletvekili Aydemir, "Küresel aktör pozisyonunu alan Türkiye'den rahatsız bunlar. Kıskançlıkları bundan. Hazımsızlıkları bundan. İngiliz basını kalkınan Türkiye görüntüsünden rahatsız. İngiliz basını gelişen Türkiye görüntüsünden rahatsız. İngiliz basını mazlum ve mağdurların hamisi Türkiye görüntüsünden rahatsız. Sebep bu. İngiliz basını böyle de, peki içimizdeki matbuata ne demeli?" dedi.

"Bunlar yalnız hazımsız değil"

Gerçek basın mensuplarını tenzih ettiklerini, yalan haber yayarak yapılan yardımları karartmaya çalışan sözde gazetecilerin iftira ve yalanlara teşne olduklarını kaydeden Aydemir, "O matbuatta yer almış sözde gazetecilerin sosyal medya kanalıyla bu iftiralara, bu yalanlara teşne olmasına, bu yalanları yaymasına ne demeli? Bunlara tek kelimeyle bir tarif getiriyorum. Bunlar hain. Bunlar hazımsız değil, hain. İçimizdeki hainler. Başka bir şey söyleyemiyorum bunlar için. ve bu hainler İngiliz Büyükelçisinin haberleri yalanlamasına rağmen, Türkiye'ye teşekkür etmesine rağmen bu yalanları yaymaya devam ediyorlar. Katmerli hain bunlar. ve ben tabii bu noktada İngiltere Büyükelçisine teşekkür ediyorum. Hakkı teslim ettiği için, doğruları söylediği için kendisine minnettarlığımı ifade ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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