Milletvekili Aydemir'den 9 Önemli Tespit

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İçişleri Bakanlığı 2018 Yılı Bütçe Görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu aşamasında Erzurum halkının beklentilerini dile getirdi.



MİLLETVEKİLİ AYDEMİR'İN ÖNERİLERİ



Semt karakollarının yeniden açılmasını öneren Milletvekili Aydemir, 'öğrencilerin güvenliği ve uyuşturucudan korunması adına mobil güvenlik birimi oluşturulması, FETÖ ve diğer terör örgütleri sızmalarının önlenmesi noktasında Derneklerin denetlenmesi, okul servisleri odağında velilerinin endişelerini giderecek yeni tedbirlerin alınması, havai fişeklerle yapılan kutlamaların sonlandırılması ve dolandırıcılar tarafından vatandaşlık numaralarının istismarının önüne geçilmesi' konularında tekliflerde bulundu.



SEMT KARAKOLLARI TEKLİFİ



Semt Karakollarının yeniden açılması önerisini dile getiren Milletvekili Aydemir, 'Bu noktada, vatandaştan yansıyan birkaç talebi aktarmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi, semt karakollarının yeniden ihdası, ihyasıdır. Bu, hakikaten çok hayati bir mevzu. Özellikle bu terörle mücadelede çok müteyakkız olan, hassas olan halk kesimlerinden, vatandaş katmanlarından bu yönde talepler var. Ben, burada, bu zeminde size aktarıyorum bunu.'dedi.



OKUL ÖNLERİNE ÖZEL GÜVENLİK TEDBİRİ ÖNERİSİ



Orta Öğretim ve Lise çağlarındaki çocukların uyuşturucu bataklığına düşmelerinin önlenmesi noktasında dikkat ve hassasiyetlerini paylaşan Milletvekili Aydemir,'Bir başka talebimiz, okulların önünde çocuklarımızın birtakım tehlikelerden korunması adına mobil hizmet birimleri oluşturulabilir mi? Gene velilerimizden gelen bu neviden talepler var, bunu da kayda geçiyorum.'diye konuştu.



AYDEMİR'DEN DERNEKLER HATIRLATMASI



Terörist yapıların Sivil Toplum Örgütlerine sızmaya çalıştıklarını kaydeden Milletvekili Aydemir bu konuda Dernekler bazında bir araştırma çalışması yapılmasını talep etti. Milletvekili Aydemir, '



Bir başkası -Sevgili Genel Müdürümüz de burada, o da bu mevzulara muttali- Değerli Bakanım, Dernekler Yasası'nın yeniden ele alınması hakikaten bir zaruret ifade ediyor. Yani çok layüsel bir anlayış var ve -aynen öyle Sayın Bakanım, uzun yıllar ben de Sivil Toplum içerisinde görev yaptım,



biliyorum- bütün bütün kapanmamak lazım ama bu neviden de böyle bağrını da açmamak lazım. Oraya her türden terörist yapı sirayet ediyor, var, FETÖ'cülerin şu anda dahi bu neviden yapıların içerisinde bulunduklarını siz de biliyorsunuz, ben burada kayda geçiyorum.' ifadesini kullandı.



SURİYELİ MÜLTECİ KARDEŞLERİMİZ KONUSU



Türkiye'ye sığınmış Suriyeli mültecileri istismar eden bazı grupların bulunduğunu belirten Milletvekili Aydemir, 'Bir başkası, mülteci konumundaki Suriyeli kardeşlerimizin içine sızmış bazı gruplar var. Bunların bir kısmını dilenirken görüyoruz ama ben şunu biliyorum: Bu kardeşlerimiz hakikaten vatanlarını terk edip buraya gelmişler. Biz, bağrımızı sonuna kadar açıyoruz bunlara ancak Sayın Bakanım, bunları da istismar eden cenahlar var, güruhlar var, bunları da ben -biliyorum siz çok dikkatlisiniz, rikkat üzere hareket ediyorsunuz ama gene de- bir kayda geçiyorum.' dedi..



VELİLERİN OKUL SERVİSLERİNE YÖNELİK TALEBİ



Velilerin okul servisleri konusundaki beklentilerini ifade eden Milletvekili Aydemir, 'Okul servisleriyle ilgili daha bir dikkat isteyen hal var. Keşke okul servislerini kullananlar biraz daha eğitimden geçirilseler, farklı bir zeminden mutlaka yetişerek oralara gelseler. Oralarda da halden anlamayan, haletiruhiyesini bilmeyen birtakım şoförlerin var olduğunu velilerden, öğrenci ebeveynlerinden duyuyoruz, bunları da Sayın Bakanım sizin dikkatinize ben sunuyorum.'ifadesine yer verdi.



HAVAİ FİŞEK BİZİM GELENEĞİMİZ DEĞİL AMA..!



Düğün başta olmak üzere kutlamalarda havai fişek patlatılması gibi suni bir gelenek oluşturulduğu, geceleri geç saatlerde patlatılan fişekek seslerinin vatandaşı tedirgin ettiğini bildiren Milletvekili Aydemir, 'Bir başkası, gene hepimizin şahit olduğu bir hadise; bizim geleneklerimizde düğünlerde havai fişek patlatılması filan yoktur ama maalesef bunlar da son zamanlarda böyle nevzuhur bir adet haline geldi. Sayın Bakanım, bunlara bir müeyyide nasıl yapılabilir, nasıl getirilebilir? Çok önemli bunlar. Bunu da burada kayda geçirteyim.'dedi.



VATANDAŞLIK NUMARASI İSTİSMARI MESELESİ



Dolandırıcılar tarafından, temiz ve saf vatandaşların vatandaşlık numaralarının ele geçirilerek, yasa dışı olaylarda, kredi yolsuzluklarında kullanıldığına dikkat çeken Milletvekili Aydemir, bu konuda özel bir düzenleme yapılması gerektiğine işaret etti. Milletvekili Aydemir, 'Bu vatandaşlık numarasıyla ilgili, insanlar, bazı kurumlar, özellikle kurumlar vatandaşlık numaraları üzerinden mesela bankalar kredi yapılandırmasına gidiyorlar efendim. Bilmiyorum ki buna nasıl bir yasal düzenleme getirilir Sayın Bakanım? Sadece vatandaşlık numarası üzerinden hiçbir işlemin yapılmaması lazım, buna bir kayıt getirilmesi lazım. Tabii, bunları ben söylerken, Sayın Bakanım, bunların hepsi sizin Bakanlığınızın yapacağı şeyler değil ama sizin koordineniz üzerine olursa çok daha anlam ifade eder diye söylüyorum.'kaydını düştü.



AYDEMİR'DEN İSİMLENDİRME ÇAĞRISI



Yerel yönetimlerin cadde, sokak ve bulvar isimlendirmelerinde milli hassasiyeti ifade ve kaydeden isimleri kullanmalarını teklif eden Milletvekili Aydemir,'Sayın Bakanım, bu yerel yönetimlerle istişari mahiyette görüşmeler yapılsa da cadde ve sokak isimlerini, özellikle milli damarı ifade edecek hassasiyetlerle tezyin etsek, düzene koysak, şehitlerimizin isimleriyle süslesek, önceliği onlara versek diye bir teklifimiz var. Bu talebi de sizin üzerinizden kayda geçirtiyorum. diye konuştu.



AYDEMİR ILICALI'NIN TESPİTİNE YER VERDİ



Son olarak ülkede yaşanan trafik kazalarının azaltılmasına yönelik öneri sunan Milletvekili Aydemir, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın ulaşım ve kent trafiği konusunda yetkin bir isim olduğunu, onun bu konudaki tespitlerinin önem taşıdığını bildirdi. Milletvekili Aydemir, '



Mustafa Ilıcalı Hocam tabii bu söyleyeceğim mevzuda çok yetkin ve mütemadiyen gündeme getiren O, bizim trafik kazalarının önlenmesi adına Uzun yıllar şoförlük yapıp da özellikle uzun yolda kaza yapmamış, böyle dikkat rikkat sergilemiş şoförlerimizi Bakanlığımız kanalıyla ara ara ödüllendirdiğimizi bütün bir kamuoyuna göstersek, bunun da zannediyorum ki bir faydası olur Ben Bakanlığımızın bütçesi Allah'ın izniyle hayırlı olacaktır diyorum, bereketli olsun diye dilekte buluyorum. 'dedi. - ERZURUM