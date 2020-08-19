Milletvekili Aydemir: 'Dadaşlara minnettarız'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milletvekili Aydemir: 'Dadaşlara minnettarız'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Görüştüğümüz her kardeşimizin AK Parti'ye dönük muhabbet ifadeleri ve gerek hükümet ve gerekse yerel hizmetlere ilişkin beğenileri huzur katsayımızı artırıyor.

Milletvekili Aydemir: 'Dadaşlara minnettarız'
19.08.2020 09:12 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:16

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Görüştüğümüz her kardeşimizin AK Parti'ye dönük muhabbet ifadeleri ve gerek hükümet ve gerekse yerel hizmetlere ilişkin beğenileri huzur katsayımızı artırıyor. Hemşehrilerimizin kucaklayan, sahiplenen yaklaşımlarına minnettarız.' dedi.

Saha Ziyaretleri

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM'nin tatile girmesi sebebiyle Erzurum'da yürüttüğü saha çalışmalarında vatandaş ve esnaf memnuniyetini analiz etti, birebir görüştüğü dadaşlardan beklenti ve talepleri aldı, bölge ve il sosyo ekonomik gündemine ilişkin değerlendirme ve öngörüleri paylaştı.

Aydemir'den 3. Hafta çalışmaları

Hafta sonunda Artvin ve ilçeleri olan Şavşat, Hopa ve Mugul'da görevli olarak teşkilatlandırma çalışmalarına deruhte eden Milletvekili Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le istişare etti. Oto Galericiler Sitesinde gerçekleştirilen yatırımları inceleyen Milletvekili Aydemir, Emekliler Derneğinde yöneticilerle bir araya geldi. Yakutiye Ziraat Odası Başkanlığının konuğu olan Milletvekili Aydemir, besicilerin tarımsal değerlendirmelerini aldı. 50'inci Yıl Caddesi esnafını ziyaret eden Milletvekili Aydemir, covid19'la mücadele sürecinde yaşanan sorunları dinledi, vatandaş ve esnafa temizlik, maske ve mesafe konusunda gösterdikleri dikkatten dolayı teşekkür etti.

Başkan Sekmen'le İstişare

Milletvekili Aydemir'in 3'üncü hafta çalışmaları kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Mehmet Sekmen'le istişare etti. Büyükşehir'in bu yıl ve 2023 sürecinde kaydettiği yatırım ve projeler hakkında bilgi alan Milletvekili Aydemir, 'Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'i ziyaret edip hem hemşehrilerimizden aldığımız taleplerini aktardık, hem de başkanımızın çalışmalarına dönük bilgi sahibi olduk. Erzurum'un çehresini değiştiren, güzelleştiren başarılı başkanımıza minnettarız.' açıklamasını yaptı.

Oto Galericiler Sitesi Ziyareti

Milletvekili Aydemir'in Esnaf-Tüccar-Vatandaş ziyaretleri kapsamındaki durağı Erzurum Oto Galericiler Sitesi oldu. Başkan Kerem Öztürk'le galerici esnafın konuğu olan Aydemir, esnafın güncel ve ileriye yönelik görüşlerini dinledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 'Apartman altı galericiliği' yönetmenliğinin konuşulduğu buluşmada, esnaf Cumhurbaşkanına minnettar olduklarını bildirdi.

30 Milyonluk Yatırım

Milletvekili Aydemir daha sonra 30 milyon yatırım değeri olan Oto Galericiler Site inşaatında incelemelerde bulundu. Aydemir inceleme sonrasında yaptığı bildirimde, '104 dublex dükkan ve sosyal alanlar, fonksiyonel ve Erzurum'a değer katacak kıvamda. İnşaallah yıl sonuna kadar hizmete girecek. Şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz. ' ifadelerine yer verdi.

Aydemir Tarım Kesiminin Nabzını Tuttu

Milletvekili Aydemir saha çalışmaları düzeyinde İl tarım kesiminin nabzını tuttu. Yakutiye Ziraat Odasında Başkan İslam Yıldırım, Yönetim Kurulu üyeleri ve besicilerle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, çiftçi sorunlarına ilişkin ayrıntılı görüşmeler yaptı. Kurban Bayramı süreci ve sonrasındaki gelişmelerin odak teşkil ettiği sohbette, tarımsal rekolte ve beklentiler konuşuldu.

Milletvekili Aydemir istişare sonrasında Oda mensuplarına dönük sahiplenici ve çözüm arayıcı tarzından dolayı başkan İslam Yıldırım'a teşekkür ederek, başarılarının devamını temenni etti.

Aydemir Emekliler Derneğinin Konuğuydu

Milletvekili Aydemir, daha sonra Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Dernekte emeklilere yönelik talep ve tespitleri paylaşan Aydemir, TOKİ kanalıyla yaptırılacak konutlara ilişkin istişarelerde bulundu, dernekte müşterek ifade bulan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönük muhabbet beyanlarına ve hakşinas tutumlara teşekkür etti.

Aydemir'den 50. Yıl esnafı buluşması

Milletvekili Aydemir kurumsal ziyaret ve istişareli sonrasında 50'inci Yıl Caddesi esnafını ziyaret etti, güzergahta bulunan dadaşları dinledi. Esnafın ekonomik beklentileri ve taleplerini dinleyen Milletvekili Aydemir, 'Hemen her esnafımızın tepki koyduğu bir numaralı gelişme ABD Başkan adayının hezeyanlarıydı. Duyarlılıklarına şükran duyuyoruz. ' dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı 3. Sayfa
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı Güncel
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti Güncel
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
AK Partili vekil, seçim bölgesi ziyaretinde sosyal mesafeyi unuttu Politika
AK Partili vekil, seçim bölgesi ziyaretinde sosyal mesafeyi unuttu
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer Ekonomi
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi Güncel
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi
Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 10 dakika mesafede ofis tuttu
Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 10 dakika mesafede ofis tuttu
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Eski Galatasaraylı Onyekuru, F.Bahçe'nin ardından Beşiktaş'ın da gündeminde
Eski Galatasaraylı Onyekuru, F.Bahçe'nin ardından Beşiktaş'ın da gündeminde
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti
Darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına 'konuşmaları sızdırmayın' uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına "konuşmaları sızdırmayın" uyarısı
Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı
Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Son Dakika: Paris Saint Germain, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi
Son Dakika: Paris Saint Germain, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
İrem Derici ile eski sevgilisi Lider Şahin arasındaki polemik devam ediyor! Gazete kupürüyle yanıt verdi
İrem Derici ile eski sevgilisi Lider Şahin arasındaki polemik devam ediyor! Gazete kupürüyle yanıt verdi
Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti tatilin tadını çıkarıyor
Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti tatilin tadını çıkarıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Angela Merkel Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Yeşim Salkım Tamer Karadağlı İbrahim Büyükak
Spor Sergen Yalçın Süleyman Seba Hikmet Karaman Oğulcan Çağlayan Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Çocuk Karar Sabah
Şu an buradasınız: Milletvekili Aydemir: 'Dadaşlara minnettarız' - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 09:55:09. #1.15#
title