Milletvekili Aydemir: 'Dadaşlar cumhurbaşkanımıza müteşekkir'
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Milletvekili Aydemir: 'Dadaşlar cumhurbaşkanımıza müteşekkir'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Hükümetimizin milleti huzur üzere yaşatma çabalarına minnettarlığın sınırı yok. Erzurum'da görüştüğümüz her vatandaş, Covid19 sürecindeki müşfik yaklaşımından dolayı devletimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarını ifade ediyor.

Milletvekili Aydemir: 'Dadaşlar cumhurbaşkanımıza müteşekkir'
15.06.2020 10:50 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:55

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Hükümetimizin milleti huzur üzere yaşatma çabalarına minnettarlığın sınırı yok. Erzurum'da görüştüğümüz her vatandaş, Covid19 sürecindeki müşfik yaklaşımından dolayı devletimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarını ifade ediyor.' dedi.

Aydemir İspir ve Pazaryolu'ndaydı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir saha çalışmaları kapsamında Aşkale ve Palandöken ilçeleri istişare ziyaretleri sonrasında İspir ve Pazaryolu ilçelerinde dadaşlarla buluştu. AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri ve danışmanlarıyla birlikte ilçelerde inceleme, tespit ve istişarelerde bulunan Milletvekili Aydemir, Bingöl merkezli olarak yaşanan depremden dolayı yöre halkına geçmiş olsun dileklerini iletti, deprem şehidi güvenlik korucusu Cengiz Pullu'ya rahmet, ailesine ise başsağlığı niyazında bulundu.

İspir Gündemi

AK Parti il yöneticileriyle birlikte İspir AK Parti Teşkilatında partililerle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, ilçe başkanı Fatih Efeoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle ilçe gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, İspir'de devam eden kamu yatırımları hakkında görüş alışverişi yaptı. Aydemir daha sonra parti yöneticileriyle birlikte ilçe esnaf ve eşrafıyla buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vefa

İspir'de esnaf ve kahvehane ziyaretleri yapıp Kovid19'la mücadele sürecine dönük tespit ve öngörüleri alan Milletvekili Aydemir, 'Sürecin yönetim şekline minnettarlık ifade eden hemşehrilerimizin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti kadrolarına olan itimadının emsali görülmemiş düzeye yükselmesi yüreğimizi ferahlattı. ' dedi.

Cumhur İttifakı Hasssasiyeti

AK Parti İl yöneticileri, İspir İlçe Başkanı Fatih Efeoğlu ve AK Parti Meclis üyeleriyle beraber olarak İspir Belediyesine konuk olan Milletvekili Aydemir, Belediye Başkanı Ahmet Coşkun ile çalışmalara dönük görüş teatisinde bulundu. Milletvekili Aydemir, 'Sayın Coşkun ve heyetimizle gerçekleştirdiğimiz uzun soluklu sohbetimizde ortak vurgu: "Cumhur İttifakımızın hassasiyetlerini sahiplenmek" oldu. ' kaydını düştü. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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