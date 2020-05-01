Milletvekili Aydemir: 'AK dava hakkı teslim davasıdır'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milletvekili Aydemir: 'AK dava hakkı teslim davasıdır'

Milletvekili Aydemir: 'AK dava hakkı teslim davasıdır'
01.05.2020 14:13 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:13

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'AK Dava bir hak davasıdır.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'AK Dava bir hak davasıdır. Hakkı tespit, teslim ve takdir davasıdır. Hak zemininde gönülleri buluşturma davasıdır. 18 yıllık süreçte emeğin ve emekçinin hakkına saygı, hukukuna hürmeti hakim kılan anlayış, AK Dava ile muktedir olmuştur. ' dedi.

AYDEMİR'İN MESAJI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, işçi haklarında izlenen süreç ve gelinen aşamayı değerlendiren Milletvekili Aydemir, 'AK anlayış, işçi haklarının istismar edilmesi ve emek üzerinden istismar siyaseti sürecini sonlandırmış; emeğin kutsal, alın terinin mübarek olduğu gerçeğini emek ve emekçiye verdiği özel değer, bu yolda geliştirdiği yaptırım ve yatırımlarla ortaya koymuştur. ' kaydını düştü.

İŞÇİ HAKLARI VE AK DÖNEM

AK Parti öncesinde emeğin istismar edildiği, işçi hakları üzerinden siyaset yapılarak politik rant aracı haline dönüştürüldüğünü hatırlatan Milletvekili Aydemir, 'Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde çıkarılan yasalar, hayata geçirilen düzenlemeler ve verilen haklarla emeğe saygı dönemi başlamış, alın teri sahipleri baş tacı edilmiştir. ' dedi.

EMEĞE AK YAKLAŞIM

AK yaklaşımla işçinin sermayenin esiri olmaktan çıkarıldığı, emekçinin hayatın her alanında söz sahibi kılındığını ifade eden Milletvekili Aydemir, 'Düşünce, inanç ve teşebbüs hürriyetleri önündeki tüm engelleri ortadan kaldıran AK dava, emek ve emekçi odağında da hakkı tesis etmiş; geçmişte gözyaşı ile anılan 1 Mayıslar artık hak zeminde 'dayanışma, paylaşma ve yardımlaşma' günü haline getirilmiştir. ' yorumunu yaptı.

'İŞÇİ HAKKI AZİZ, EMEĞİ MÜBAREKTİR'

Türkiye'de emek ve emekçi hakkının tesisi ve teslimiyle, tarımdan sanayiye her alanda bir gelişme, büyüme ve ilerleme yaşandığına işaret eden Milletvekili Aydemir, 'İşçinin hakkını aziz bilen AK öngörü ve değerlendirmeler huzuru hakim kılmış, Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'hak arayışının uzlaşma zemininde sürdürülmesi gerektiğine inandık, emek konusunda adaletin tesisi için mücadele ettik' vurgusu kaydında emek değerini bulmuş, emekçi hakkına kavuşmuştur. ' dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN VURGUSU

Mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkan katma değerden milletimizin her bir ferdinin yararlanması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. İşçilerimizin hakkının, hukukunun korunması doğrultusunda yapılacak her türlü samimi çalışmayı desteklemeye devam edecek; işçilerimizle, çalışanlarımızla sonuna kadar kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz.' düsturunu kalben paylaştıklarını belirten Milletvekili Aydemir, 'İşçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkusunu paylaşıyor, Emeğe saygı, Emekçiye hürmet ahdinde kararlılığımızı yineliyoruz' dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı Haber
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor Haber
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haber
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi Haber
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü Haber
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize 'Virüsü siz buraya taşıdınız' diyerek saldırdı Haber
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize "Virüsü siz buraya taşıdınız" diyerek saldırdı
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Koronavirüsü yenen Muazzez hemşire: Eklem ağrıları dışında belirti yoktu, ateş ve öksürük hiç olmadı
Koronavirüsü yenen Muazzez hemşire: Eklem ağrıları dışında belirti yoktu, ateş ve öksürük hiç olmadı
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkanlar, yeni suçlara karşı özel olarak takip ediliyor
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkanlar, yeni suçlara karşı özel olarak takip ediliyor
Türk astrofotoğrafçı, ender bir an olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'ini görüntülemeyi başardı
Türk astrofotoğrafçı, ender bir an olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'ini görüntülemeyi başardı
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap korkuttu: Salgın 24 ay daha sürebilir, tedbirlere devam edilmeli
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap korkuttu: Salgın 24 ay daha sürebilir, tedbirlere devam edilmeli
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: S-400'lerin konuşlandırılması koronavirüs süreci nedeniyle ertelendi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: S-400'lerin konuşlandırılması koronavirüs süreci nedeniyle ertelendi
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar
Koronavirüs fırsatçıları bunu da yaptı! İyileşen hastaların kanları satışa çıkarıldı
Koronavirüs fırsatçıları bunu da yaptı! İyileşen hastaların kanları satışa çıkarıldı
Salgın nedeniyle Belçika'dan getirilen vatandaş, Türkiye ile Belçika'yı kıyasladı: Ülkemle ne kadar gurur duysam az
Salgın nedeniyle Belçika'dan getirilen vatandaş, Türkiye ile Belçika'yı kıyasladı: Ülkemle ne kadar gurur duysam...
Sağlık çalışanını 'Koronavirüs taşıyabilirsin' diyerek minibüsten indirdiler
Sağlık çalışanını "Koronavirüs taşıyabilirsin" diyerek minibüsten indirdiler
Taksim, nasıl 1 Mayıs'ın sembolü oldu? 'Kanlı 1 Mayıs' ve yaşananlar
Taksim, nasıl 1 Mayıs'ın sembolü oldu? ''Kanlı 1 Mayıs'' ve yaşananlar
Yılın ilk çeyreğinde 72,7 tonla en fazla altın alan ülke Türkiye oldu
Yılın ilk çeyreğinde 72,7 tonla en fazla altın alan ülke Türkiye oldu
Son dakika: 1-3 Mayıs tarihleri arasında 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı
Son dakika: 1-3 Mayıs tarihleri arasında 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Koronavirüsle mücadelede anket sonucuna göre; Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'ndan yüzde 12 daha başarılı
Koronavirüsle mücadelede anket sonucuna göre; Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'ndan yüzde 12 daha başarılı
Fransız bilim insanları uyardı: Halk tedbirlere uymazsa ölü sayısı 200 bin olabilir
Fransız bilim insanları uyardı: Halk tedbirlere uymazsa ölü sayısı 200 bin olabilir
İçişleri Bakanı Soylu, 1 Mayıs'ı Barış Manço'nun şarkısından alıntıyla kutladı
İçişleri Bakanı Soylu, 1 Mayıs'ı Barış Manço'nun şarkısından alıntıyla kutladı
CİMER'e yazıp Cumhurbaşkanı'ndan kuş isteyen çocuğun isteği gerçekleşti
CİMER'e yazıp Cumhurbaşkanı'ndan kuş isteyen çocuğun isteği gerçekleşti
Son dakika: İstanbul Valiliği: 1 Mayıs anmasında gözaltına alınan DİSK Başkanı dahil 15 kişi serbest
Son dakika: İstanbul Valiliği: 1 Mayıs anmasında gözaltına alınan DİSK Başkanı dahil 15 kişi serbest
Trump: Koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüm
Trump: Koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüm
Cezaevlerindeki görüşler ve nakiller 15 Mayıs'a kadar ertelendi
Cezaevlerindeki görüşler ve nakiller 15 Mayıs'a kadar ertelendi
ABD Başkanı Trump, Çin'i köşeye sıkıştırdı: Koronavirüsün laboratuvardan çıktığına dair kanıtları gördüm
ABD Başkanı Trump, Çin'i köşeye sıkıştırdı: Koronavirüsün laboratuvardan çıktığına dair kanıtları gördüm
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Ekrem İmamoğlu Berat Albayrak Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Yener Şeyma Subaşı Bülent Ersoy Demet Özdemir
Spor Podolski Ahmet Ağaoğlu Mauricio Isla Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Ankara 1 Mayıs Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Milletvekili Aydemir: 'AK dava hakkı teslim davasıdır' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 14:40:12. #1.15#
title