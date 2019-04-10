Milletvekili Atay'dan Nurdağı ve İslahiye'ye Ziyaret

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret etti.



31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçimi kazanan Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ı makamında ziyaret eden Milletvekili Atay ve beraberindeki heyet, Kavak'a "hayırlı olsun" temennisinde bulundu, başarı diledi.



Atay ve beraberindekiler, daha sonra yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın İslahiye adayı olan ve seçimi kazanan Belediye Başkanı Kemal Vural'ı ziyaret etti.

Atay, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, Vural'a ikinci döneminde başarılar diledi.

Kaynak: AA