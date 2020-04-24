Milletvekili Ataş'tan ramazan mesajı İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataş mesajında, ülke olarak zor günlerden geçildiğini ve birlik içinde bu günlerin aşılacağını belirtti.

Yardımlaşma vurgusu yapan Ataş, şunları kaydetti:

"İyiliğin ve paylaşmanın en güzel zamanı olan, başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş olan ramazan ayının, hayrı ve bereketi bizlere güç verecek. Sağlık ve huzurla yaşadığımız güzel günlere tekrar kavuşacağız. Bu vesileyle, tüm vatandaşlarımızın mübarek ramazanını kutlar, başta sağlık olmak üzere milletimize hayırlara vesile olmasını dilerim. Allah, yapacağımız yardımları ve tutacağımız oruçlarımızı kabul etsin. Fiziki mesafelerimiz uzak, gönüllerimiz bir olsun."

Kaynak: AA