Milletvekili Ataş: "Fırat Üniversitesi bölgeye ciddi katkılar sağlayan bir üniversite"
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Milletvekili Ataş: "Fırat Üniversitesi bölgeye ciddi katkılar sağlayan bir üniversite"

Milletvekili Ataş: 'Fırat Üniversitesi bölgeye ciddi katkılar sağlayan bir üniversite'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Fırat Üniversitesi'nin marka üniversitelerden birisi olduğunu belirten AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Ataş, "Fırat Üniversitesi çok ciddi bilim adamları ve akademisyenler yetiştiren, bölgeye de ciddi katkılar sağlayan bir üniversite" dedi.

Fırat Üniversitesi'nin marka üniversitelerden birisi olduğunu belirten AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Ataş, "Fırat Üniversitesi çok ciddi bilim adamları ve akademisyenler yetiştiren, bölgeye de ciddi katkılar sağlayan bir üniversite" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Ataş, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve beraberindeki heyet, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Rektör Prof. Dr. Göktaş, üniversite hakkında çeşitli bilgiler verdi.

Fırat Üniversitesinin marka üniversitelerden birisi olduğunu aktaran Milletvekili Mustafa Ataş, " Çok ciddi bilim adamları yetiştiren, akademisyenler yetiştiren, bölgeye de ciddi katkılar sağlayan bir üniversite. Hem rektör hocamıza hem de ekibine üstün başarılar diliyorum" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "İstanbul milletvekilimizin ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Kendisini Elazığlı olarak görüyoruz. Üniversitemizin sorunlarının çözümü noktasında kendisinden desteklerini isteyeceğiz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Milletvekili Ataş: 'Fırat Üniversitesi bölgeye ciddi katkılar sağlayan bir üniversite'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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