Milletvekili Atabek, Engelli Öğrencilerle Buluştu

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Anadolu Engelliler Birliği Derneği'nin görme engelli öğrencileriyle bir araya geldi.

Sakarya Özel Diriliş Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'nda hafızlık eğitimi kampına katılan görme engelli öğrencilerle, Serdivan ilçesi Çubuklu Mahallesi'ndeki bir çiftlikte düzenlenen piknikte bir araya gelen Milletvekili Atabek, burada öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Programda, öğrenciler çeşitli ilahiler söyledi, satranç ve top oynadı. Hünerlerini sergileyen öğrenciler, telefonlarına yükledikleri çeşitli programlarla teknolojiyi nasıl kullandıklarını Atabek'e gösterdi.

Etkinlik hakkında AA muhabirine açıklama yapan Atabek, buradaki görme engelli öğrencilerin kendilerini çok iyi yetiştirdiklerini söyledi.

Bu öğrencilerin dezavantajlarını avantaja çevirdiklerini ifade eden Atabek, şöyle konuştu:

"İletişimleri çok iyi. Aralarında hafızlık yapan gençlerimiz var. Satrançta, sporda kendilerini çok geliştirmiş gençlerimiz var. Hayata sıkı sıkıya tutunmuş durumdalar. Gençlerimizi böyle görmek beni çok mutlu etti. Hepsinin hedefleri var, hedeflerine odaklanmış durumdalar. Kendilerini meclise de davet ettim. Gençler, 'Bir gün de olsa askere gitmek, o atmosferi yaşamak istiyoruz' diyorlar. Biz bu talebi dile getireceğiz. İnşallah bunu gerçekleştirme noktasında gereken desteği vereceğiz. Bir gün de olsa o duyguyu yaşamaları çok kıymetli olur tabiki."