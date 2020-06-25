Milletvekili Arvas ve Van heyetinin Ankara temasları devam ediyor
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Milletvekili Arvas ve Van heyetinin Ankara temasları devam ediyor

Van Milletvekili Abdulahat Arvas, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik ve AK Parti Özalp İlçe Başkanı Ercan Ağar'ın bulunduğu Van heyetinin Ankara temasları devam ediyor.

Milletvekili Arvas ve Van heyetinin Ankara temasları devam ediyor
25.06.2020 11:29 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:32

Van Milletvekili Abdulahat Arvas, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik ve AK Parti Özalp İlçe Başkanı Ercan Ağar'ın bulunduğu Van heyetinin Ankara temasları devam ediyor.

Birçok bakan ile heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren Van heyeti, kentle ilgili talep ve projeleri birebir Bakanlara ileterek çözüm üretti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile de görüşen Van Milletvekili Arvas öncülüğünde ki heyet; MTA, TEİAŞ, TEDAŞ ve EÜAŞ kurumlarının faaliyetleri ile doğalgaz yatırımları, elektrik ve trafo sıkıntıları, yenilenebilir enerji konularında istişarelerde bulundu. Milletvekili Arvas, "Van'ın da içinde bulunduğu 1000 megavat kapasiteli mini güneş YEKA yarışmalarının Aralık 2019 yapılacağını daha önce duyurmuştuk. Ancak Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yenilenebilir enerji kaynakları (YEKA) ile ilgili ihalelerinin Türk Lirası cinsinden yapılması gerektiği ifade edildi. Kanun değişikliği gerektiren bu konu ile ilgili bir tasarı hazırlanarak komisyona sunuldu. Genel kurula gelen tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildi. Dolayısıyla süreç biraz uzadı, ancak değişiklik milletimizin ve yatırımcıların lehine oldu. Bakanımız ile yaptığımız görüşmede haziran ayı içinde 1000 megavat kapasiteli mini güneş YEKA yarışmalarının ilan edileceği söylenildi. Daha önce müjdesini verdiğimiz gibi Van ilimizde 50 megavat ile bu ilanda ilk sıralarda yerini alacaktır. Enerji Bakanımıza, Van'ın sahip olduğu jeotermal kaynaklar konusunda bilgi verdik. Yenilenebilir temiz, ucuz ve çevre dostu yerli bir yeraltı kaynağı olan bu zengin potansiyelimizin değerlendirilmesini talep ettik. Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerimizde bulunan jeotermal kaynakları anlattık. Yer altı kaynağı çeşitliliğinin zengin olduğu bölgemizde, 1990'lı yıllarda açılan kuyulara ilave termal turizmi, enerji üretimi ve jeotermal seracılığı teşvik edecek yeni üretim kuyularının açılmasını istedik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Aksa Van Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından bugüne kadar İpekyolu, Tuşba, Erciş, Çaldıran ve Muradiye ilçelerimize doğalgaz arzı sağlanmıştır. Bu ilçelerde devam eden şehir içi şebeke yatırımları ve Gürpınar, Özalp, Gevaş, Bahçesaray, Çatak, Saray ve Başkale ilçelerimize de doğalgaz hattı yapılması konusunda ki talebimizi Bakanımıza ilettik. Bu konuda bir çalışma başlatılacak, bizde takipçisi olacağız" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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