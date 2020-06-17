Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank'a ziyaret
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Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank'a ziyaret

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas öncülüğündeki Van heyeti, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek destek istediler.

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank'a ziyaret
17.06.2020 13:03 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:07

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas öncülüğündeki Van heyeti, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek destek istediler.

Van Milletvekili Abdulahat Arvas, beraberindeki Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın olduğu heyetle Ankara'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti. Bakanlıkta yapılan toplantıda Van özelinde yapılan yatırımlar ve teklif edilen projeler değerlendirildi. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Arvas; ekonomi, kalkınma ve sanayileşmenin tüm bölge için önemli olduğunu söyleyerek, işsizliğin ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasının ancak sürdürülebilir bir ekonomiyle mümkün olacağını kaydetti. Arvas, "Ekonominin öncü sektörü olan sanayinin, kalkınmayı olanaklı kılma hedefi ancak devlet desteği, eldeki kaynakların daha verimli kullanılması, üretim altyapısının güçlendirilmesi ve bölge dinamiklerinin uyumu ile mümkündür. Sanayileşme hedefi doğrultusunda atılacak doğru adımlar minimum maliyet, maksimum kazanç ile üretim verimliliğini arttıracak, istihdam olanakları sağlayacaktır. Bu nedenle Van ekonomisi ölçeğinde sanayi sektörünün yeri diğer sektörlere göre çok özeldir. Biliyoruz ki üretim, ilimizin kalkınmasını ve refah seviyesini yükseltecek en temel unsurudur" dedi.

Van heyeti, Edremit Belediyesinin "Otel Gemi", Tuşba Belediyesinin "Mesire Alanı", Erciş Belediyesinin "Güneşten Toprağa Sera" ve Muradiye Belediyesinin "Kadınköy" ile "Tekstil Atölyesi" projelerini, Sanayi ve Teknoloji Bakanına sunarak Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve DAP Kalkınma İdaresine sunulan istihdam odaklı projeler konusunda mali destek talep etti. Milletvekili Arvas, Gürpınar Belediye Başkanlığı tarafından kendi öz kaynakları ile projelendirilen ve ihale safhasına getirilen "Ayakkabı Atölyesi" projesi hakkında da Bakan Varank'ı bilgilendirdi. İstihdam sağlayacak proje konusunda firmalarla görüşmelerin yapıldığını ve protokollerin imzalandığı bilgisini paylaşan Arvas, coğrafi olarak ülkemizin en büyük ilçesi olan Gürpınar'da açılacak ayakkabı üretim atölyesinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Yapılan toplantıda, Van'da yatırım programında olan Tuşba Küçük Sanayi Sitesi, Van Gölü Orta Ölçekli Küçük Sanayi Sitesi ve Van Mermer, Mermerit, Sunni Mermer ve Taş Süslemeciliği Küçük Sanayi Siteleri için kaynak aktarılması ve ihale edilmesi de talep edildi. DAKA tarafından Bakanlığa teklif edilen "Van Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Jeotermal Kaynak Sondaj ve Sıcak Su İletim Hattı" projesi ile "Van Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi" projesinin cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında finanse edilmesi de istenildi. 2011 yılında Kanun Hükmünde Kararname ile Erzurum'da kurulan DAP Kalkınma İdaresi Başkanlığına bağlı Van'da şube müdürlüğü ve temsilcilik açılması talep edilen Arvas, Erzurum-Van arasında 462 kilometre mesafe olup, bölgenin iklim koşulları nedeniyle kışın yaşanan ulaşım sıkıntılarının sunulan hizmetleri aksattığını dile getirdi. Proje ve yürütülen faaliyetlerin kesintisiz, etkin ve daha verimli olabilmesi için bölgede Van merkezli bir yapılanma olması gerektiği dile getiren Arvas, yapılan görüşmede Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında Erciş Organize Sanayi Bölgesine sağladığı hibe 13 milyon TL ile Van Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesine aktardığı 16 milyon TL hibe kaynak için bir kez daha teşekkür ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. - VAN

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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