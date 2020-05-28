Milletvekili Arvas, Van Et Kombinasında incelemelerde bulundu
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Milletvekili Arvas, Van Et Kombinasında incelemelerde bulundu

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Et Kombinasının bölgenin ekonomik kalkınmasını etkileyecek öncü bir kuruluş olduğunu söyledi.

Milletvekili Arvas, Van Et Kombinasında incelemelerde bulundu
28.05.2020 13:26 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:29

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Et Kombinasının bölgenin ekonomik kalkınmasını etkileyecek öncü bir kuruluş olduğunu söyledi.

Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Et Kombinası Müdürü Nesim Baykara ile yapımı devam eden ve tamamlanmak üzere olan Van Et Kombinası tesislerini inceledi. Proje bedeli yaklaşık 55 milyon TL olan modern kombina, toplam kapalı alanı 16 bin 583 metrekare olup 900 ton depolama kapasitesine sahip. Hakkari, Bitlis, Siirt ve Muş illerine de hizmet verecek olan Van Et Kombinasında günlük 70 adet büyükbaş ve 200 adet küçükbaş hayvan kesimi yapılabilecek.

Milletvekili Arvas, Van'ın tarım ve hayvancılık potansiyeli bakımından zengin bir kent olduğunu belirterek, "Türkiye genelinde hayvan varlığı açısından ortalamanın üstündeyiz. Büyükbaş 184 bin, küçükbaş hayvan sayımızda 2,7 milyondur. Koyun varlığında ülke gelinde birinciyiz, üretiminin yüzde 8'i ilimizde yapılmaktadır. Yine bitkisel üretimde Türkiye'nin en iyi kentlerinden biri durumundayız. Türkiye toplam mera varlığının yüzde 10'u ilimizde bulunmakta olup, mera varlığında da ilk sırada bulunmaktayız. Hayvanların beslenme kaynağı arasında önemli bir yeri olan korunga ve yonca yetiştiriciliğinde de yine Van ilk sıralarda yer almaktadır. Dolayısıyla bölgemizin lokomotif sektörlerinden biri olan tarım ve hayvancılığın gelişmesi için et kombinası kalkınmayı etkileyecek öncü bir kuruluştur. Et kombinası alacağı büyükbaş ve küçükbaş hayvanları keserek, üreteceği etleri karkas ve kemiksiz olarak veya et ürünleri şeklinde değerlendirmektedir. Bu nedenle Van ve bölge hayvancılığının desteklenmesinde önemli bir rol üstlenecek Van Et Kombinası, son teknoloji ile donatılacak şekilde inşa edilmiştir. Yakın zamanda hizmete açılması planlanan tesislerde, inşallah besicilerimizin yetiştirmiş oldukların büyükbaş ve küçükbaşların kesimleri yapılamaya başlanacaktır. Burada belirlenen fiyat üzerinden hayvanlar alınacak, kesim yapılarak işlenecek ve nihai tüketiciye ulaştırılacaktır. Ülkemiz hayvancılığının ve et sektörünün bugünkü modern yapıya kavuşmasında aktif bir rol üstlenen Et Süt Kurumu, piyasada kalite, güven ve istikrar sağlamak, sektörün önünü açmak gibi sahip olduğu misyon ve ortaya koyduğu vizyonu ile üretimde sürdürülebilirliği amaçlamaktadır. Nüfusun hızlı bir şekilde artış gösterdiği ve ekonomik kalkınma çabalarının yoğun olarak sürdürüldüğü bölgemizde, et ve et ürünleri sanayinin gelişmesi ve istihdam oluşması, ekonomimiz açısından önem taşımaktadır. İnanıyorum ki modern et kombinası ile bölgemiz hayvancılığı gelişecek ve verimlilik artacaktır. Bu önemli yatırımın ilimize tekrar kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sektöre, üreticilere ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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