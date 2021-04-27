Van'da ücretsiz fidan dağıtımı
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Van'da ücretsiz fidan dağıtımı

Van'da ücretsiz fidan dağıtımı
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Van'ın Muradiye ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğünce ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğünce ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.

İlçenin Ünseli Mahallesinde gerçekleştirilen fidan dağıtım törenine Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Erkan Savar, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Orman İşletme Müdürü Mehmet Kandilli, AK Parti Muradiye İlçe Başkanı Nesim Yavrutürk ve vatandaşlar katıldı.

Arvas, yaptığı açıklamada, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yıl boyunca Van'da 80 bin ücretsiz fidan dağıtılacağını söyledi.

Dağıtılan ceviz, badem ve sedir fidanlarının ileride ekonomik kazanca dönüşeceğini aynı zamanda oksijen üreterek sağlık kaynağı olacağını ifade eden Arvas, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin orman varlığı yönünden en fakir illerinden olan Van'da vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı bu yılda devam ediyor. 21 Mart'ta başlayan Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Van Orman İşletme Müdürlüğünce bütün ilçelerimizde vatandaşlara ücretsiz 40 bin ceviz, 20 bin badem ve 20 bin sedir olmak üzere toplam 80 bin fidan dağıtılıyor. AK Parti Hükümetlerimiz döneminde çeşitli vesilelerle yapılan kampanyalar ile Türkiye'nin orman varlığında önemli bir artış olmuştur. Van'da da bu kampanyalar neticesinde yüzbinlerce ağaç toprakla buluşmuştur. Bu konudaki gayretimiz inşallah artarak davam edecektir. Ağaçlandırma konusunda Van'a büyük hizmetleri olan Orman İşletme Müdürü Sayın Mehmet Kandilli ve ekibini tebrik ediyorum. Bu konuda bizden desteklerini esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'e ve Bölge Müdürü Salih Çetiner'e Van adına teşekkür ediyorum."

Arvas ve beraberindekiler daha sonra vatandaşlara fidan dağıttı.

Van'da ücretsiz fidan dağıtımı
Van'da ücretsiz fidan dağıtımı
Van'da ücretsiz fidan dağıtımı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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