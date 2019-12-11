Milletvekili Arvas'tan yenilenebilir enerji kaynakları alanı müjdesi

11.12.2019 17:03 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:07

VAN (İHA) – AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van'ın yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA) olarak ilan edilmesiyle ilgili çalışmalarının sonuç verdiğini belirterek, "İlimizin YEKA olarak ilan edilmesi, Van'ı yenilenebilir enerjide bölgesel bir merkez haline getirecektir" dedi.



Türkiye'nin bölgesinde en yoğun enerji ithal eden ülke konumunda olduğunu hatırlatan Milletvekili Arvas, enerji politikalarında yapılan değişiklikler ve sağlanan teşviklerle ülkemizin her geçen gün bu bağımlılıktan kurtulduğunu belirtti. Milletvekili seçildiği günden itibaren yoğunlaştığı konulardan birinin YEKA olduğunu ifade eden Arvas, "Doğal enerji bakımından zengin bir ülke olmamıza rağmen maalesef yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan istifade edilmekte geç kalınmıştır. AK Parti döneminde yenilenebilir enerji kaynaklarının, elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması, bu kaynakların güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye kazandırılması, kaynak çeşitliliğinin artırılması ile ilgili hukuki düzenlemeler yapılmış ve bu sektörün önü açılmıştır" dedi.



"Van, Türkiye'de ilk sıralarda yer almaktadır"



Türkiye'nin güneş enerjisinde ekonomik potansiyelin henüz sadece yüzde 5'i kullanılırken bu oranın önümüzdeki yıllarda arttırılmasının hedeflendiğini dile getiren Arvas, "Bu nedenle AK Parti olarak yenilenebilir üretim tesislerinin YEKA-Güneş ile YEKA-Rüzgar uygulamalarını yaygınlaştırılması devam etmektedir. Böylelikle yerlileştirme, teknoloji transferi, yerli üretim ve Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.



Van ilimiz, güneşli gün sayısı ve güneş enerjisi verimliliği bakımından Türkiye'nin en önemli merkezlerinden birisidir. Türkiye'nin yıllık ortalama toplam güneşlenme süresi 2 bin 736 saat olup Van'da bu değer 3 bin 68 saat ile ortalamanın oldukça üstündedir. Güneş ışınları ve iklim parametreleri temel alındığında, elektrik enerjisi üretim verimliliği açısından Van, Türkiye'de ilk sıralarda yer almaktadır. Bölgemizin sahip olduğu bu zengin potansiyeli değerlendirip yatırıma dönüştürmek, ülkemizin ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ile yaptığımız görüşmeler netice verdi. İçinde bulunduğumuz aralık ayında, yani önümüzdeki birkaç gün içinde yapılacak 1000 megavat kapasiteli mini güneş yenilenebilir enerji kaynak alanları yarışmalarında Van'da olacak, bağlantı alanlarının kapasite tahsislerine ilişkin yapılacak ilanda Van'a 50 megavat verilerek imtiyaz sağlanmıştır" diye konuştu.



"Van'ın çok çeşitli zengin bir potansiyeli vardır"



1000 megavat kapasiteli mini güneş YEKA yarışmalarının 10'ar megavatlık kapasiteler şeklinde ilan yapılacağı ve burada yatırımların küçültülerek tabana yayılması, küçük ve orta ölçekli yatırımcıların da piyasaya girmesi ile yatırım kültürünün gelişmesinin hedeflendiğini dile getiren Arvas, şöyle dedi:



"Doğal zenginliğimiz olan ve coğrafi olarak avantajlı olduğumuz yenilenebilir enerji kaynakları konusunda çalışmalarımızı milletvekili arkadaşlarım ve ilimizin dinamikleri ile sürdüreceğiz. Van'da çatı uygulamalarının yaygınlaştırılması ve daha büyük ölçekli yatırımlar için gayretlerimiz devam ediyor. Enerji çeşitliliği ve arzı birçok yatırımcı için önemli ve öncelikli etkenlerden biridir. Özellikle sektörle ilgili yatırımlar artar, arz ve talep yükselirse Van'da invertör, panel ve güneş hücresi üretim tesisleri kurulacak, bu da istihdam için alan oluşturacaktır. Toplumsal kalkınma hedefi doğrultusunda üretimle ilgili bu girişimlerimiz, şehrimizde refaha, huzura, işe ve aşa vesile olacaktır. Van'ın bunun dışında çok çeşitli zengin bir potansiyeli vardır. Şimdi bunları harekete geçirmenin ve ekonomiye kazandırmanın tam zamanıdır. Yüzyılın enerjisi olarak tabir edilen 'güneş enerjisi'; zararsız, doğal ve çevre dostu bir enerjidir. YEKA'nın Van'ımız için hayırlı olmasını temenni eder, bol güneş ve çok enerji dilerim." - VAN

Kaynak: İHA