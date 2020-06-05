Milletvekili Arvas'tan 'TMO Ajans Amirliği' müjdesi
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Milletvekili Arvas'tan 'TMO Ajans Amirliği' müjdesi

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Van'da ajans amirliği kuracağı müjdesini verdi.

Milletvekili Arvas'tan 'TMO Ajans Amirliği' müjdesi
05.06.2020 12:41 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:44

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Van'da ajans amirliği kuracağı müjdesini verdi.

İskele Mahallesi'nde çok uzun yıllardır kaderine terk edilmiş halde bırakılan Toprak Mahsulleri Ofisi silo ve binaları artık işlevsel hale geliyor. Milletvekili Arvas, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne ait Van'da bulunan tesisli ekibin alım ve satış dönemlerinde faaliyet gösterdiğini, geçici süreyle verilen hizmetin çiftçileri mağdur ettiğini söyledi. Arvas, "Van'da Toprak Mahsulleri Ofisinin silo ve idari binaları mevcut olmasına rağmen alım ve satış dönemlerinde geçici görevlendirme ve sınırlı personelle hizmet verilmesi, verilen hizmeti düzensiz ve öngörülemez bir kamu hizmeti haline getirmekteydi. Geçici hizmet anlayışının olduğu Van'da, üreticilerimizin arpa ve buğday satışı sırasında çeşitli tüccarlar ve aracılar bu durumdan istifade ederek, ürünleri piyasadan düşük fiyata toplamakta üreticilerin zarar etmesine sebep olmaktaydı. Bu nedenle piyasada üreticinin aleyhine durumlar oluşmakta ve sunulan geçici hizmet süresi içinde ürününü satamayan çiftçiler, ürünlerini düşük fiyattan satmak zorunda kalmaktaydı. Kurulacak ajans amirliği ile söz konusu mağduriyet ortadan kalkacak, kesintisiz hizmet verilecektir. 2020 yılında faaliyete başlayacak Toprak Mahsulleri Ofisi Ajans Amirliği, ürünler için belirlenen taban fiyatlar üzerinden alım yaparak çitçilerimize kazanç sağlayacaktır" dedi.

Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük ili konumunda olan Van'ın zengin tarımsal potansiyeli ile bölgenin cazibe merkezi olduğunu dile getiren Arvas, "Genel olarak ilimizin geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Koyun varlığında Türkiye birincisi olan ilimizde toplam tarım arazisi 3 milyon 700 bin dekar olup, bunun 800 bin dekarında ortalama 100 bin ton buğday, 100 bin dekar alanda ise 15 bin ton arpa üretilmektedir. İlimiz genelinde geçmişten beri yetiştiriciliği yapılmakta olan hububat (buğday, arpa) başlıca ana ürünlerdir. TÜİK verilerine göre üretim değerleri bakımından ilimiz incelendiğinde, 2,5 milyar TL tarımsal üretim değeri ve 2,8 milyon canlı hayvan olduğu görülmektedir. Özellikle bugüne kadar Van özelinde çiftçilerimizde oluşan kaygıların giderilmesi, üreticilerin korunması, atıl arazilerin üretime kazandırılması ve teşvik edilmesi, kaliteli ve sertifikalı tohum kullanımı, üretimin niteliğinin artması Toprak Mahsulleri Ofisinin varlığıyla yakından ilgilidir. Van'daki çiftçilerimiz, üreticiler, Ziraat Odaları ve Ticaret Borsasının da talepte bulunduğu Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne ait tesisli ekibin, şube müdürlüğü veya ajans amirliğine dönüştürülmesi hususundaki talebimizi daha önce Cumhurbaşkanımıza ve Tarım ve Orman Bakanlığımıza gerekçeleri ile birlikte iletmiş ve takipçisi olmuştuk. Bu konuda çalışmalar başlatılmıştı. TMO Genel Müdürlüğü, ajans amirliği kurulası yönünde karar almış ve bu yönde hazırlıklarına başlamıştır. 2020 yılı hasat döneminde hizmet verecek şekilde fiziki çalışmalar önümüzdeki günlerde başlayacak, mevcut binalar onarılarak hizmete hazır hale getirilecektir. İlimizde TMO Ajans Amirliği kurulması yönünde irade gösteren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, Bakan Yardımcımız Mustafa Aksu, Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, ve değerli hemşehrimiz TMO Genel Müdür Yardımcısı Ümit Orhan'a Van'ımız adına şükranlarımı sunuyorum. Bundan böyle kesintisiz 12 ay süreyle hizmet verecek olan ajans amirliğinin üreticilerimize ve tarım sektörüne hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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