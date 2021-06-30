AK Parti Van Milletvekili Arvas'tan vatandaşlara "aşı yaptırın" çağrısı
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AK Parti Van Milletvekili Arvas'tan vatandaşlara "aşı yaptırın" çağrısı

AK Parti Van Milletvekili Arvas'tan vatandaşlara 'aşı yaptırın' çağrısı
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Politika

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, aşılamada Van'ın Türkiye ortalamasının altında kaldığını belirterek, vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, aşılamada Van'ın Türkiye ortalamasının altında kaldığını belirterek, vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Arvas, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sona ermesi için aşının büyük önem taşıdığını belirtti.

Aşı olmama inadının toplum sağlığı için risk oluşturduğunu vurgulayan Arvas, herkesin birbirine karşı sorumlu olduğunu ifade etti.

Normal hayata dönülmesi için aşının hayati önem taşıdığını aktaran Arvas, şunları kaydetti:

"Birçok yakınımızı kaybettiğimiz, hastanelere akın ettiğimiz, evlere kapandığımız, ekonominin durduğu, hayatın durağanlaştığı çok zor zamanlardan geçtik. Aşı tedarikinin yapıldığı, aşı olma imkanlarının kolaylaştığı bu süreçte sırası gelen bütün hemşerilerimizin aşı olması hayati öneme sahiptir. Kovid-19 şu an sadece aşıyla önlenebilen bir hastalıktır. Vatandaşlarımız aşı konusundaki tereddütlerini mutlaka uzmanlarla paylaşarak hakikati öğrenmelidir. Kulaktan dolma bilgilerle aşı konusundaki manipülasyonlara itibar edilmemelidir. Bütün dünyada olduğu gibi bilim insanlarına itimat edilmeli ve uyarılarına uyulmalıdır. Kovid-19 salgını Türkiye'nin ve dünyanın geleceğinden yaklaşık iki yılı çaldı. Canımız ve malımız ile bedel ödediğimiz, alışkanlıklarımızı değiştirmek zorunda kaldığımız bu illetten kurtulmak ve çocuklara güvenli bir gelecek bırakmak için aşı yaptırmak büyük bir öneme sahiptir."

AK Parti Van Milletvekili Arvas'tan vatandaşlara 'aşı yaptırın' çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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