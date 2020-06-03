Milletvekili Arvas Özalp Kaymakamı Çelik'i ziyaret etti AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik'i makamında ziyaret etti.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik'i makamında ziyaret etti.

İlçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Arvas, ilçede pandemi süreci, dağıtılan yardım ve yapılan desteklerle ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Özalp için yapılan her projenin destekçisi ve takipçisi olacaklarını belirten Arvas, kentin hak ettiği yere gelmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Kaymakam Çelik ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Arvas'a teşekkür etti.

Kaynak: AA