Milletvekili Arvas öncülüğündeki Van heyetinden Bakan Kasapoğlu'na ziyaret AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik ile AK Parti Özalp İlçe Başkanı Ercan Ağar'ın bulunduğu Van heyeti, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik ile AK Parti Özalp İlçe Başkanı Ercan Ağar'ın bulunduğu Van heyeti, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında yapılan toplantıya Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş da katıldı. Yapılan görüşmelerde Van'ın genç ve dinamik nüfus yapısı belirtilerek, spor tesislerinin yetersizliği ifade edildi. Bakanlıktan Van'a modern spor tesisleri yapılması istendi.

Milletvekili Arvas, daha önce birkaç kez milletvekili arkadaşları ve belediye başkanlarıyla beraber Bakan Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Baydaş ile bir araya geldiklerini hatırlatarak, "Her ilçe için ihtiyaçlarımızı kendilerine arz etmiştik. Van, nüfusuna oranla spor tesislerinin yetersiz kaldığı bir şehirdir. Gençlik ve Spor Bakanımız da bu konuda çalışmalarımıza destek vereceğini, mümkün olduğunca taleplerimizi karşılayacağını söyledi. İnşallah haziran ayı içinde Ankara'da milletvekillerimiz, Van Valisi, büyükşehir ve belediye başkanlarımızın katılımıyla ilimize yapılacak yatırımlarla ilgili bir protokol imzalanacak. Bu protokol ile bütün ilçelerimizde gençlere yeni imkanlar sağlanacak ve modern spor tesisleri yapılacaktır. Spor; sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmanın temel unsuru olan insanın beden ve ruh sağlığını geliştirmek, bilgi, beceri ve yetenek kazandırmak, çevreye uyumunu kolaylaştırmak, kişiler ve toplumlar arası dayanışmayı sağlamak, kişinin mücadele etme gücünü arttırmak gibi faaliyetlerin bütünüdür" dedi.

"GENÇLİĞİMİZ GELECEĞİMİZDİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün siyasi hayatında ve AK Parti hükümetleri döneminde gençlere hep ayrı bir önem verildiğini dile getiren Arvas, "Bu doğrultuda imkanlar sağlanmıştır. Yine Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyecek birçok politikalar hayata geçmiş, nice yatırımlar hizmete açılmıştır. Van milletvekilleri ve belediye başkanları olarak il ve ilçe teşkilatlarımız ile birlikte gençlerimize yönelik gayretlerimiz ve çabamız bundan sonra da artarak devam edecektir. Gençliğimiz geleceğimizdir. Sorgulayan, araştıran, üreten, milli ve manevi değerlerine bağlı, daha donanımlı bir gençlik yetiştirmek, imkan sağlamak ortak sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA