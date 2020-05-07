Milletvekili Arvas: "Kent ormanı ile doğaya ve insana yatırım yapıyoruz"

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kent Ormanı için ağaçların teslim alındığını belirterek, "Kent ormanı ile doğaya ve insana yatırım yapıyoruz" dedi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kent Ormanı için ağaçların teslim alındığını belirterek, "Kent ormanı ile doğaya ve insana yatırım yapıyoruz" dedi.

Van Milletvekili Abdulahat Arvas, daha önce Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'yu ziyaret etmiş, Van'ın orman alanları bakımından yoksun olduğunu belirterek sunmuş oldukları "Erciş Kent Ormanı" projesine destek istemişti. Orman Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Erciş Kent Ormanı için ağaçlar teslim alındı. Hayata geçecek proje ile doğaya ve insana yatırım yaptıklarını belirten Milletvekili Arvas, birçok sosyo-ekonomik neden ve güvenlik kaygıları nedeniyle bölgemizde özellikle son yirmi yılda kırsaldan kente hızlı bir göç dalgası gerçekleşmiştir. Kontrolsüz bir şekilde ve yoğun olarak devam eden bu hareketlilik neticesinde birçok çevresel sorun meydana gelmiştir. Çarpık kentleşme sonucu, şehir içi ve çevresindeki yeşil alanlar azalmıştır. Arazi kullanımındaki bu değişim, bugün kentlerde yaşayan toplumun yeşil alanlardan beklediği fayda ve fonksiyonları daha da önemli hale getirmiştir. Evvel zaman kırsal alanlarda yaşayan toplumlar için odun üretim fonksiyonu gören ve geçim kaynağı olan ormanlar, bugün kentlerde yaşayan toplumlar için farklı faydalar sunmakta ve yaşam kaynağı olmaktadır. Geçen zaman sürecinde, insanların öncelikleri değişmiş geleneksel ormancılık, yerini sosyal ormancılık yani kent ormancılığına bırakmıştır. Kent ormancılığı genel olarak topluma estetik, ekonomik, psikolojik ve sosyolojik faydalar sağlayan, toplumun yaşam kalitesinin zenginleştiren yeşil alanlardır. Doğal değerleri açısından da kentin açık yeşil alan sistemini oluşturan önemli bir kaynaktır. Aynı zamanda topluma orman bilinci ve kültürü kazandırması bakımından da eğitici bir rolü de vardır. Van nüfus itibariyle Türkiye'nin en kalabalık 19. kenti olup, toprak büyüklüğü bakımından ise 21 bin 334 kilometrekarelik yüzölçümü ile ülkemizin en büyük 5. şehridir. Van ilinde kilometrekareye 53 insan düşmektedir. Buna karşın Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre ilimizin yüzölçümünün sadece yüzde 2'si ormandır. AK Parti hükümetleri döneminde 2003 yılından itibaren yaklaşık 105 bin dekar arazide çalışma yapılarak bugüne kadar 4 milyona yakın fidan toprakla buluşturulmuştur. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatları tarafından teşvik amacıyla sürekli bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun fidanlar vatandaşlara dağıtılmaktadır. Daha önce de duyurduğumuz gibi bu yıl içinde 100 bin fidan dağıtılıyor. Orman İşletme Müdürümüz Mehmet Kandilli ve çalışma arkadaşları bu konuda büyük gayret göstermektedirler. Belediye başkanlarımız, Orman Bölge Müdürü ve Orman İşletme Müdürümüz ile yaptığımız çalışmalar neticesinde orman alanlarımızı çoğaltacağız. İlimizin en büyük ilçelerinden olan Erciş'te kırsaldan yoğun göç alarak, kır-şehir nüfus dengesi bozulmuş bir yerleşim yeridir. Aldığı göçler ile başlayan çarpık kentleşme ile 'Yeşil Erciş' olarak bilinen ilçemiz, zaman içinde bu özelliğini yavaş yavaş kaybetmeye yüz tutmuştur. Bunun önüne geçmek amacıyla mart ayında önce tarihi ve kültürel mirasımız olan Erciş üzümü konusunda bir çalışma başlattık, yaklaşık 150 bin fideyi poşetle tüpleyerek haziran ayında dağıtılacak şekilde hazır hale getirdik. Nisan ayında 3 bin ceviz, 3 bin badem olmak üzere toplam 6 bin ağacı, Erciş Belediyemize teslim ettik. Mayıs ayı itibariyle de Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünden mavi ladin olarak bilinen 713 büyük boy çam alındı. Erciş Belediyemiz tarafından nakliyesi sağlanan çamlar ile Erciş Kent Ormanı Projesi kapsamında Adnan Menderes Mahallesi Yukarı TOKİ mevkiinde bulunan 42 dönümlük arazi ağaçlandırılacaktır. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu denetiminde, Orman İşletme Müdürlüğü işbirliği çalışmalar başlatıldı. Erciş kent ormanında dinlence, eğlence yerleri, bisiklet ve yürüyüş yolları olacak şekilde Erciş halkına nefes alabilecekleri doğal bir ortam hizmete sunulacaktır. Ormanlar; havası, doğal görünümleri ve sakin ortamı ile özellikle şehirlerde yaşayan insanları kendisine çekerek, eğlenme, dinlenme imkanı sağlar. Yer altı sularının oluşmasına yardım eder. Sıcağı ve soğuğu dengeler. Radyasyonu engeller. Hava kirliliği ve gürültüyü önler. Yakın zamanda kırsal ve kent nüfus oranlarının değiştiği ilçemizde, 2011 yılında deprem olmuş ve sonrasında kentsel dönüşüm uygulaması başlatılmıştı. İlk etabı biraz sıkıntılı olsa da tamamlanan ve ikinci etabının da planlandığı kentsel dönüşüm projesi ile yol, park, kültür merkezi, kent ormanı, çocuk oyun alanları gibi sosyal donatılara da elbette ihtiyaç vardır. Bu anlayışla Erciş'e yakışır bir millet bahçesi yapıyoruz. Proje konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanımızdan da onay ve desteklerini almıştık. Toplumsal talepler ve projeler konusunda çalışma arkadaşlarımız ile ahenk içinde çalışıyoruz. Bireysel taleplerden ziyade yoğunlaştığımız konular memleketimizi ilgilendiren, vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltecek sosyal ve ekonomik odaklı projelerdir. Bu anlayış ile gayreti, azmi ve samimiyetiyle takdir toplayan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile büyük bir sinerji oluşturduk. Bu sinerjimizde her alanda Erciş için yatırıma dönüşüyor. Van'da ve bütün ilçelerimizde mülki idare amirleri, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla güç birliği yaparak memleketimizi kalkındıracağız. Hemşehrilerimizin ihtiyacı olan kamu yatırımlarının destekçisi ve takipçisi olacağız. El ele, omuz omuza planlı bir kalkınma sağlayacağız" dedi. - VAN

Kaynak: İHA