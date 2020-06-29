Milletvekili Arvas: "Hizmet yolunda hesabi değil, hasbi davranıyoruz"
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Milletvekili Arvas: "Hizmet yolunda hesabi değil, hasbi davranıyoruz"

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van ve Ankara arasında köprü olmaya, toplumsal talep ve projelerin ilgili Bakanlara ulaştırılmasında her zaman öncü olmaya devam edeceğini belirterek, "Güçlü bir işbirliğimiz var, hizmet yolunda hesabi değil, hasbi davranıyoruz" dedi.

Milletvekili Arvas:
29.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:13

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van ve Ankara arasında köprü olmaya, toplumsal talep ve projelerin ilgili Bakanlara ulaştırılmasında her zaman öncü olmaya devam edeceğini belirterek, "Güçlü bir işbirliğimiz var, hizmet yolunda hesabi değil, hasbi davranıyoruz" dedi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas öncülüğündeki İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş ve AK Parti Özalp İlçe Başkanı Ercan Ağar'ın bulunduğu heyet, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile görüştü. Korona virüsle mücadele sonrası TBMM yasama faaliyetlerinin başlaması ile birlikte Ankara'da yoğun temaslarını sürdüren Milletvekili Arvas, beraberindeki heyetle her gün bir birkaç Bakanla görüşerek kentin proje, sorun ve taleplerini iletiyor. Yapılan görüşmelerin çok verimli geçtiğini ifade eden Milletvekili Arvas, "Genel olarak Bakanlarımızın başkanlığında gerçekleştirilen görüşmelerde konunun muhatabı olan genel müdürlerin de bulunması, taleplerimizin anında sonuçlanmasına veya daha ciddiyetle takip edilmesine vesile oluyor. Bu anlayış ve beklentilerimizle Van heyeti olarak çok değerli Tarım ve Orman Bakanımızın kapısını çaldık. Bakanımız başkanlığında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, DSİ Genel Müdürü, Tarım Reformu Genel Müdürü, Hayvancılık Genel Müdürü, Bitkisel Üretim Genel Müdürü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurum Başkanının olduğu heyetle karşılıklı önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Van'da bulunan atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması, jeotermal seracılık geliştirme projesi, DSİ sulama projeleri ve Erciş Pay projesi, sulama kanallarının kapalı boru sistemine dönüştürülmesi, düşük maliyetli sulama imkanı sağlanması, Van Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesinin 2021 yılı yatırım programına alınması, Van'da Küçükbaş Araştırma Enstitüsü ile Çayır-Mera Yem Bitkileri Araştırma Enstitüsünün kurulması, Van Orman Bölge Müdürlüğü kurulması, Norduz koyununun destek kapsamına alınması, Tarımköy projesi kapsamında köyüne dönmek isteyene barınma yardımı, ziraat odaları marifetiyle çiftçilere araç ve gereç desteği, Erciş'te hipodrom ve yarış atı yetiştiriciliği konusunda planlama yapılması, DSİ Bölge Müdürlüğü yerleşkesinin tamamlanması, Çaldıran, Muradiye, Saray ve Gürpınar müdürlüklerine ait hizmet binası yapılması gibi konuları görüştük. Hayvanların aşı sürelerinin makul bir süreye düşürülmesi, aşı ve küpe ücretlerinin sabitlenmesi, sevk kaynaklı cezaların düşürülmesi, bölgeye özgü yetiştiricilerin desteklenmesi, Bakanlığın uyguladığı hibe tohum desteği ve suni tohumlama desteklerinden Van'ın da faydalanması gerektiği ile ilgili taleplerimizi de ilettik. Van ve Ankara arasında köprü olmaya, toplumsal talep ve projelerin ilgili Bakanlara ulaştırılmasında her zaman öncü olmaya devam edeceğim. Kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarımızla sürekli diyalog halindeyiz. Güçlü bir işbirliğimiz var, hizmet yolunda hesabi değil, hasbi davranıyoruz. Bu çalışma anlayışı ile sesimiz Ankara'da daha gür çıkıyor. Gittiğimiz her Bakanlıkta da bunun karşılığını alıyoruz. Şehrimiz adına sağladığımız bu kazanımlar bizleri daha da motive ediyor. Bu vesile ile sıcak ve samimi misafirperverliğinden dolayı Tarım ve Orman Bakanı saygıdeğer Dr. Bekir Pakdemirli'ye Van halkı adına şükranlarımı sunuyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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