Milletvekili Arvas çiftçileri tarlada ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milletvekili Arvas çiftçileri tarlada ziyaret etti

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş ilçesindeki çiftçileri tarlada ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Milletvekili Arvas çiftçileri tarlada ziyaret etti
02.09.2020 18:09 | Son Güncelleme: 02.09.2020 18:13

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş ilçesindeki çiftçileri tarlada ziyaret ederek taleplerini dinledi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, beraberindeki Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile ilçedeki incelemelerini sürdürüyor. Hükümet tarafından ilçede yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları yerinde takip ederek bilgi alan Abdulahat Arvas, bugün de çiftçileri tarlalarında ziyaret etti. Domates tarlasında çiftçilerle bir araya gelerek taleplerini dinleyen Arvas, yerli üretimin önemine dikkat çekti. AK Parti hükümetleri döneminde her alanda olduğu gibi çiftçilere de Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde önemli destekler verildiğini söyledi. Arvas, "Erciş ilçemizde domates tarlasındayız. Üreticimiz yetiştirdiği lezzetli domateslerle kendi ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Çiftçimiz yerli üretim yaparak istihdama ve ekonomiye katkı sağlıyor. Üreticilerimizi destekliyor ve kutluyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Faik Öztrak Donald Trump Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mfö Müjde Ar Muhterem Nur Didem Soydan
Spor Metin Oktay Rıza Çalımbay Mauricio Lemos Emre Belözoğlu Ricardo Quaresma
Daha Fazla Kız Eylül Düğün Samsun
Şu an buradasınız: Milletvekili Arvas çiftçileri tarlada ziyaret etti - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 18:42:50. #1.14#
title