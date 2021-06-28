Milletvekili Altunyaldız ve Başkanlardan Fabrika Ziyareti
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Milletvekili Altunyaldız ve Başkanlardan Fabrika Ziyareti

Milletvekili Altunyaldız ve Başkanlardan Fabrika Ziyareti
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Ak Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı enerji ve tarım alanında faaliyet yürüten fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Ak Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı enerji ve tarım alanında faaliyet yürüten fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve teşkilat üyeleriyle birlikte Selçuklu Belediyesi'ni ziyaret etti. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile görüşen heyet belediye faaliyetleri hakkında Başkan Pekyatırmacı'dan bilgi aldı. Ziyaretin sonunda Başkan Pekyatırmacı Milletvekili Altunyaldız'a Selçuklu Belediyesi'nin kültür yayınlarından olan "Konya Kitabeleri" isimli eseri takdim etti.

Organizede fabrika ziyaretleri gerçekleştirildi

Gün boyu ilçenin farklı noktalarında çeşitli programlara katılan Altunyaldız ve beraberindekiler Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte Selçuklu'da üretimin önemli merkezlerinden biri olan Büyükkayacık Organize Sanayi Bölgesinde fabrika ziyareti gerçekleştirdi. Burada güneş paneli üreten 2h Enerji ve tarım makineleri imalatı gerçekleştiren HARMAK firmalarını ziyaret eden heyet fabrikaları gezerek üretim süreçleri hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, "Konya'nın üretim tutkusunu yaşatan firmalarımızla bir araya geliyoruz. Ülkemiz üreterek büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor. Yerli ve milli üretim yapan firmalarımızın sayısının her geçen gün hızla arttığını görmekten de büyük gurur duymaktayız. Üretim ve istihdamın kalbi olan organize sanayi bölgelerimiz ile büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz " şeklinde konuştu.

Konya'nın önemli bir sanayi şehri olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, " Pandemiye rağmen ihracatını yüzde 50 arttıran Konya sanayimiz hamdolsun üretmeye, büyümeye ve ülkemizi büyütmeye devam ediyor. Sanayicilerimiz bu ülkenin üreten gücüne güç katarak gelişim noktasında kendilerine düşen görevi yerine getiriyor. Bizler de yerel yönetimler olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Firma sahiplerimize ve çalışanlarımıza ülke ekonomisinin gelişmesine sağladıkları katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer de misafirperverliklerinden dolayı 2H Enerji ve HARMAK firmalarına teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: Habermetre

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