Milletvekili Altınok'tan Cinisli'ye tepki

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli'ye tepki göstererek, "Benim devlet adamlığımı sorgulamak Naci Cinisli'ye düşmez." dedi.

Selami Altınok, yaptığı yazılı açıklamada, uzun yıllar bürokrat olarak ülkeye ve millete hizmet ettiğini ve yakın zamandan beri siyasetin içinde önemli görevleri hakkıyla yerine getirdiğine inandığını belirtti.

Milletvekili Cinisli'nin kendisine yönelik haksız eleştiride bulunduğu ifade eden Altınok, "Benim devlet adamlığımı sorgulamak Naci Cinisli'ye düşmez. Devleti, sadece nüfus cüzdanı çıkarırken nüfus dairesi olarak bilen, Alman kültürü ile Nişantaşı'nda paşazade tavırlarla yetişmiş ve Erzurum'a kibirli tavırlarla üstten bakan birisinin, benim devlet adamlığımı sorgulaması hadsizliktir." diye konuştu.

Altınok, hiçbir siyasi partinin içişlerine karışmadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir il başkanı kendi partisinden istifa ediyorsa ve gerekçe olarak kendi partisinin terör sevicilerle işbirliği yaptığını gösteriyorsa, siyasetçi olarak bize de bu hususta yorum yapmak şart olur. Biz bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin bekası için Cumhurbaşkanımız gibi kefenimizi giyerek yola çıktık. 17-25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde nasıl canhıraş çalıştığımızı ve bu milletin kahraman evlatlarıyla emniyet teşkilatının başında, onlarla omuz omuza gece gündüz demeden hizmet ederek, kahpe sürüsüne geçit vermediğimize necip milletimiz ve tarih şahittir."

Milletvekili Altınok, "Sayın Cinisli, sosyal medyayı çamur deryası haline getirerek siyasi üslubu ayaklar altına sermiştir. Biz siyasetin ne olursa olsun seviyeli olmasından yanayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA