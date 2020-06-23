Milletvekili Aksal ve İl Başkanı İba, Ankara'da ziyaretlerde bulundu
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Milletvekili Aksal ve İl Başkanı İba, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Edirne İl Başkanı Belgin İba, Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Milletvekili Aksal ve İl Başkanı İba, Ankara'da ziyaretlerde bulundu
23.06.2020 17:21 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:58

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Edirne İl Başkanı Belgin İba, Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aksal ve İba, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay'ı ziyaret ederek, Edirne'nin ekonomisini canlandıracak ve istihdam oluşturacak projelerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Aksal ve İba, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nu da ziyaret ederek yatırımlar ve talepler hakkında görüştü.

Ziyaretlerde, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan ve AK Parti Edirne Yönetim Kurulu Üyesi Halil Gümüş de yer aldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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