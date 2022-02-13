Milletvekili Aksal ve Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan pazarcı esnafına ziyaret - Haberler
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Milletvekili Aksal ve Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan pazarcı esnafına ziyaret

AA, Cihan Demirci - Güncel
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Milletvekili Aksal ve Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan pazarcı esnafına ziyaret

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, pazarcı esnafını ziyaret etti.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, pazarcı esnafını ziyaret etti.

Pazaryerini ziyaret eden Aksal ve Helvacıoğlu, alışveriş yapan vatandaşlar ve esnafla sohbet etti, istek ve önerileri dinleyen

Helvacıoğlu, Keşanlıların rahat alışveriş yapması için pazarcı esnafının canla başla çalıştığını belirtti.

Helvacıoğlu, esnafın yanında olduklarını kaydetti.

Ziyarette, AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, partililer de yer aldı.

AA / Cihan Demirci - Güncel

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