Milletvekili Aksal, Keşan Millet Bahçesi'nin yapımına nisanda başlanacağını belirtti

KEŞAN, EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Millet Bahçesi'nin yapımına nisan ayında başlanacağını bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Keşan'ın çehresini daha da güzelleştirmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Keşan'ın birçok kente örnek bir ilçe olacağını aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"Keşan ilçemizin merkezinde Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan 16 bin 766 metrekare alanda Keşanlı hemşehrilerimize ve ilimize nefes aldıracak, turizm kenti Edirne'mizin çehresini güzelleştirmek için bir adım daha olan Keşan Millet Bahçemizin yapım çalışmalarına başlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle nisan ayı itibarıyla Keşan Millet Bahçesi'nin yapımına başlıyoruz. Yeşilin ve doğanın, tarih ve kültür ile birleştiği, gönüllerimizin incisi Edirne için daima en iyi daima en güzel odağıyla çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun."