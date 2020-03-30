Milletvekili Aksal: "Belediyelere 3 ay kesintisiz kaynak aktarılacak"
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Milletvekili Aksal: "Belediyelere 3 ay kesintisiz kaynak aktarılacak"

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, belediyeler, il özel idareleri ve bunlara bağlı kuruluşların borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan 3 ay kesinti yapılmayacağını bildirdi.

30.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:24
Milletvekili Aksal:

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, belediyeler, il özel idareleri ve bunlara bağlı kuruluşların borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan 3 ay kesinti yapılmayacağını bildirdi.

Milletvekili Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan süreçte, devletin tüm imkanlarını vatandaşları için seferber ettiğini, devletin vatandaşını bir an olsun yalnız bırakmadığını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığının, İller Bankası aracılığıyla belediyelere her ay nüfusa göre ödenek gönderdiğini, İller Bankasının da belirli kesintiler yaparak bu ödenekleri belediyelere aktardığını bildiren Aksal, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak tarafından açıklanan paket ile belediyeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 3 aylık süreç içerisinde vergi borçları ve kredi borçları kesintisi yapılmadan İller Bankasından ödeneklerini alacaklar. Yani belediyelere 3 ay kesintisiz kaynak aktarılacak. Bu kaynağın Edirne ve ilçe belediyelerimizin koronavirüs ile mücadelesine çok büyük bir katkı sağlayacak. Burada önemli olan belediyelerin bu kazanımlarını doğru bir şekilde virüs salgını için kullanmalarıdır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu kötü günlerin en az zararla atlatılacağından hiçbir vatandaşımız şüphe duymasın. Yaşadığımız bu kötü günlerde belediyelerimize verilen bu imkan 83 milyon vatandaşımıza yönelik bir hizmettir. Edirneli hemşehrilerim ve tüm vatandaşlarımız müsterih olsunlar, Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın tavsiyelerine harfiyen uysunlar. Bu dönemi de inşallah devletimiz ve milletimizle hep birlikte atlatacağız."

Kaynak: AA

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