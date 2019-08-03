Milletvekili Akkal, Manisa'daki sağlık çalışmalarını yerinde inceledi

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, kentteki sağlık çalışmalarını yerinde inceledi.

Tamer Akkal ile AK Parti Manisa İl Başkanvekili Özkan Satılmış, Manisa Şehir Hastanesini ziyaret etti. Ziyarette Milletvekili Akkal, Şehir Hastanesi Başhekimi Serkan Saka'dan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Şehir Hastanesi'nin ardından Acil Komuta Merkezine geçen Akkal, burada da Manisa 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Uzm. Dr. Gülbin Aydoğdu Umaç ile görüştü.

Akkal, son olarak Şehzadeler ilçesinde yapımı tamamlanan ve 5 Ağustos'ta hizmete girecek Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Şehzadeler İlçe Semt Polikliniği'nde incelemelerde bulundu.

Burada da Manisa İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici'den çalışmalar hakkında bilgi alan Akkal ve yeni açılacak olan polikliniğin Manisa'ya hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA