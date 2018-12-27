Milletvekili Akdağ, partisinin Isparta Seçim Koordinasyon Merkezi'ni açtı

Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Dr.Recep Akdağ: "Ne yaptığını bilmeyen Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşları gibi ya da HDP'de siyaset yapan kişilere fırsat vermemeliyiz"

ISPARTA - AK Parti'nin Isparta'daki Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı için kente gelen eski Sağlık Bakanı ve Erzurum Milletvekili Recep Akdağ yerel seçimlerle ilgili, "Ne yaptığını bilmeyen Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşları gibi ya da HDP'de siyaset yapan kişilere fırsat vermemeliyiz" dedi.

AK Parti'nin Isparta'daki Seçim Koordinasyon Merkezi eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ tarafından açıldı. Açılış programına Akdağ'ın yanı sıra İl Genel Meclisi Başkanı Ali Bolat, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, partinin çeşitli kademelerindeki yönetici ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan AK Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen kente hizmet etmek için yola çıktılarını ifade ederek, hedeflerinin büyük ve yollarının uzun olduğunu kaydetti. Herkesin fikir ve görüşlerine ihtiyaçları olduğunu ifade eden Başdeğirmen, Isparta'da güzel işler yaparak vatandaşları mutlu etme amacında olduklarını kaydederek, "En güzelini yapmak için hep beraber mücadele edeceğiz. Tek hedefimiz var o da 31 Mart akşamı belediyenin gönderine AK Parti'nin bayrağını dikmektir. Hedefimiz ve yolumuz büyük. 'Ben yaptım' değil 'Biz yaptık oldu' anlayışını benimsemeliyiz" dedi.

"31 Mart'ta inşallah Isparta'nın tamamında belediyeleri alacağız, ona göre çalışıyoruz, kararlıyız, azimliyiz"

AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun da yerel seçimlerde Isparta olarak üzerlerine düşen görevi yapacaklarına inançlarının tam olduğunu ifade ederek, dinamik bir teşkilat yapısına sahip olduklarını söyledi. Zabun, "Teşkilatımızdaki dinamik ve kararlı yapı hiç bir siyasi partide söz konusu bile değil. Biz kendimizi bir başkasına göre kıyaslamıyoruz, şekillendirmiyoruz. Biz tamamen bu büyük davanın neferleri olarak buna layık olmaya, bu emaneti layıkıyla taşımaya gayret eden kadrolar olarak yan yana gelmiş bir ruhun etrafında buluşmuş neferleriz. 31 Mart'ta inşallah Isparta'nın tamamında belediyeleri alacağız. Ona göre çalışıyoruz, kararlıyız, azimliyiz" diye konuştu

"Kardeşlerimiz, Türkiye'nin muvaffak ve başarılı olması için dua ediyor"

Günümüzde dünyadaki bütün mazlum milletlerin gözünü diktiği ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu dile getiren Erzurum Milletvekili Recep Akdağ ise, "Suriye'deki, Irak'taki, Yemen'deki, Somali'deki, Afganistan'daki mazlumlar, Rohinga Müslümanları ve Gazze'deki kardeşlerimiz, Türkiye'nin muvaffak ve başarılı olması için dua ediyor. Onlar biliyor ki; güçlü bir Türkiye demek, sadece Türkiye'nin değil, bütün mazlum milletlerin hamisi, onlara hizmet eden ve destek olan bir ülke anlamına geliyor. Bunun için 7'den 70'e, kendi coğrafyamızın insanlarının, gözünü bize diktiğini ve bizden başarı beklediğini biliyoruz. Bu sebeple çok çalışmalıyız ve gayret etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Halkların Demokrasi Partisi'ne yüklenen Milletvekili Recep Akdağ, "Aslında zaman zaman ne yaptığını bilmeyen Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşları gibi ya da HDP'de siyaset yapan kişilere fırsat vermemeliyiz" dedi.

"Bu ülke, 'Cumhur İttifakı'nın bizde ortaya koyduğu istikrar içinde yoluna devam ediyor"

Akdağ, takdir edilen işleri yapan bir genel başkanla, bir cumhurbaşkanıyla ve bir partiyle yollarına devam ettiklerine vurgu yaparak, zaman zaman inanılmaz hücumlarla da karşılaştıklarını ifade etti. Akdağ, "Nasıl ki; gezide, 15 Temmuz darbe teşebbüsünde karşılaştıysak, 15 Ağustos'ta da bu şekilde bir ekonomik saldırıyla karşı karşıya geldik ama şükürler olsun ki; bu ülke özellikle 'Cumhur İttifakı'nın bizde ortaya koyduğu istikrar içinde yoluna devam ediyor. Bu hususta, bu ittifakın ruhuna saygı göstermek, bu ittifakla ülkemizin geleceğini inşa ederken, emin adımlarla yürümek son derece önemli" dedi.

"Kendimizi 81 milyonun hizmetkarı olarak görüyoruz"

"Biz, AK Parti olarak; herkese kucağını açmış bir partiyiz. Bizim nazarımızda, 'Şu'cu 'Bu'cu yoktur. Bizim nazarımızda, 'Şu kardeşlerimize hizmet edeceğiz' ama 'Şu kardeşlerimize daha az hizmet edebiliriz' diye bir mantık yoktur" diyen Akdağ, "Biz, 81 milyonu kendimize kardeş biliyoruz, kendimizi 81 milyonun hizmetkarı olarak görüyoruz. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı,

"Ben inanıyorum ki; AK Parti belediyeciliği artık Isparta'da hizmet bayrağını devralacak" diyen Akdağ şöyle devam etti:

"Artık değişim zamanı, Isparta bir değişimi hak etmiyor mu? Nasıl ki; Isparta'da Şehir Hastanesi ile sağlıkta hastanecilik açısından büyük bir değişim gerçekleştirdik, AK belediyecilik ile Şükrü başkanla beraber Isparta bir değişimi hak ediyor. Bu değişime Isparta'nın ihtiyacı var. Bugüne kadar hizmet eden herkese teşekkür ederiz. Kim hizmet etmişse, onların hizmetlerini de kıymetsiz görmeyiz ama artık hizmet çıtasını yükseltmemiz gerekiyor. Artık Isparta'yı, gerçekten bölgesinin parlayan yıldızı bir şehir olarak yükseltmemiz gerekiyor. Sadece hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın yaptığı hizmetlerle değil, bir şehir olarak değil, belediyemizin belediyecilik hizmetleriyle de Isparta'yı parlatmak gerekiyor. O zaman hep beraber, 'Isparta için değişim zamanı' diyoruz. Durmak yok yola devam. Onun için 31 Mart akşamına kadar hep birlikte gayret edeceğiz."

"Önümüzdeki 90 gün herkesin kapısını çalacağız"

Akdağ, "Bakın genel merkezimiz bize görev verdi, dün Antalya'daydık, bugün Isparta'dayız, yarın başka şehirde olacağız. Önümüzdeki 90 gün herkesin kapısını çalacağız. Herkesle bir araya geleceğiz. Isparta'nın belediyecilikte neden değişime ihtiyaç duyduğunu anlatacağız. Bu değişimi inşallah AK parti belediyeciliğiyle Isparta'da gerçekleştireceğiz. Ben buna inanıyorum buna inancım tam. 31 Mart akşamı Isparta'yı AK Parti belediyeciliğiyle tanıştıracağız. AK parti belediyeciliğinin ne anlama geldiğini Ispartalılar olarak hep beraber yaşamaya başlayacağız. Sizlere şimdiden mübarek olsun. Bunun için çalışmak lazım. Çalışmadan olmaz. Allah çalışana veriyor. Biz Cumhur İttifakının ruhuna da asla halel getirecek bir iş yapamayız. Isparta Belediyesini AK parti belediyecilik hizmetleriyle buluşturacağız. Cumhur ittifakını da asla zedelemeyeceğiz. Buna da kararlıyız. Hayırlı olsun, Rabbim hizmetleriniz için hepinizden razı olsun" ifadelerine yer verdi.

Akdağ ve beraberindekiler daha sonra AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde temsili açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: İHA