Milletvekili Akdağ, İlçeleri Ziyaret Etti

AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Tortum ve Uzundere ilçelerini ziyaret etti.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Tortum ve Uzundere ilçelerini ziyaret eden Akdağ, vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Akdağ, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 16 yıllık hizmetlerini anlattı.

Vatandaşlardan yerel seçimler için destek isteyen Akdağ, şöyle konuştu:

"Göz bebeğimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti dünya ölçeğinde dev projelerle adından söz ettiriyor. Dünyanın en büyük havaalanı olan ve dünyanın buluşma noktası İstanbul Havalimanı bunlardan bir tanesi. Ülkemize ve milletimize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük hizmetler vermek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

İstiyoruz ki yerel yönetimlerde de AK Parti'li belediyelerimizin bugüne kadar yapılan başarılı hizmetler bundan sonra da devam etsin. Hemşehrilerimizin teveccühleri ile AK Parti'li belediyelerimizin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerden yine başarıyla çıkacağına ve hemşehrilerimizin gönlünde taht kuracak hizmetlere imza atacağına inanıyoruz."