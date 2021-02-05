Milletvekili Ahmet Şık hakkında soruşturma

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık hakkında 'suç işlemek için alenen tahrik' suçundan soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında, milletvekili Ahmet Şık'ın Boğaziçi protestolarını bahane ederek, "Bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın" çağrısında bulunduğuna dair haberler yer aldığı belirtildi. Açıklamada, bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından, 27'inci Dönem Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık hakkında TCK 214'üncü maddesi kapsamında 'suç işlemek için alenen tahrik' suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ