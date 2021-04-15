Milletvekili Ahmet Şık hakkında fezleke

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı 'Boğaziçi eylemleri' sırasında, "Bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın" açıklaması nedeniyle bağımsız Milletvekili Ahmet Şık'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenledi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı 'Boğaziçi eylemleri' sırasında, "Bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın" açıklaması nedeniyle bağımsız Milletvekili Ahmet Şık'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP'li bağımsız Milletvekili Ahmet Şık hakkında, Boğaziçi protestolarını bahane ederek, "Bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın" çağrısında bulunduğu gerekçesiyle, 'suç işlemek için alenen tahrik' suçundan soruşturma başlattı. Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından tamamlanan soruşturma kapsamında Ahmet Şık'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlendi. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN