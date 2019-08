Milletvekili Ağar Tarım Arazilerinde incelemelerde bulundu

AK Parti Elazığ Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Zülfü Tolga Ağar geçtiğimiz akşam Elazığ'a geldi. Seçildiği günden bu yana her fırsatta Elazığ'a gelmeyi ihmal etmeyen Milletvekili Ağar, geldiği andan itibaren Elazığ'ı karış karış gezmeye gayret göstererek vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinliyor.

Milletvekili Ağar, Muratçık köyünde yaptığı konuşmada:

"Tarım İl Müdürümüzle beraber bugün Muratçık köyünü ziyaret ettik. İlk hasadımızı yaptık. Hakikaten suyun geldiği zaman, doğru çalışılıp ve doğru işlendiği zaman burada sorumlu muhtar kardeşimizin, Tarım İl Müdürlüğümüzün ve çalışmaya yürekli olan hemşehrilerimizin tarımı nereye getirdiklerini kendi gözlerimle de görmüş oldum. Ben açıkçası Elazığ adına da gurur duydum. Gerçekten desteklenmesi gereken bir köy. Bizde bundan sonra yanlarında olacağız. Özellikle önümüzdeki sene sulamanın müteahhit tarafından sona erdirilmesi ve köye geçmesindeki devamlılığı sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tarım çok önemli. Milletvekilliğine seçildiğimden beri Elazığ'da sulama projelerinin önemine dikkat çekmeye çalışıyorum. Elazığ'ı tek ses haline getirmeye çalışıyorum. İşte burada Muratçık köyünde gördüğümüz üzere burada geri göçün istendiği büyükşehirlerde yaşayan hemşehrilerimizin geri gelip burada yaşamak isteyecekleri bir ortam oluşmuş. Allah'ın izniyle diğer sulama projelerini de bu dönemimizde tamamlayabilirsek hem ülkenin refahı açısından insanların huzuru açısından ve insanlarımızı hemşehrilerimizi büyük şehirlerin kargaşasından, büyük şehirlerin sıkıntısından kurtarıp buraya geri getirdiğimiz zaman, buradaki yeşil tarlalar üzerinde pancarından, meyvesine, domatesine üzümüne her türlü meyvenin ve sebzenin ekimini sağlayıp ondan sonrada huzurlu bir şekilde ülkemizde ve ilimizdeyaşamalarını sağlayabiliriz. Ben burada olmuşunu gördüm.Umutlarım çok daha fazla arttı. Çalışma isteğim daha çok arttı. İnşallah Elazığ'ın her köşesi Muratçık köyü gibi olur. Burada beni bağırlarına basan değerli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Tarım ve Orman Müdürü Sayın Turan Karahan'a Sayın muhtarıma, ihtiyar azalarına, hanımefendilere beyefendilere tüm hemşehrilerime gerçekten çok teşekkür ediyorum.Allah hepinizden razı olsun. Başarılarınızın devamını diliyorum. " Dedi.

Kaynak: Bültenler