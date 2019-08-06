Milletvekili Ağar, "Kimse cumhurbaşkanımıza benim üzerimden hücum fırsatçılığı yapmasın"

06.08.2019 19:38

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, "Konuşmanın bir kısmını alarak kimse, şahsım için iman cellatlığı, cumhurbaşkanımıza da benim üzerimden hücum fırsatçılığı yapmasın" dedi.

AK Parti Elazığ Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Zülfü Tolga Ağar, bazı yayın organlarında ve kamuoyunda çıkan haberlere tepki göstererek açıklama yaptı.

Milletvekili Ağar yaptığı açıklamada,"İrticalen yapılan samimi bir konuşmanın bir kısmını alarak kimse, şahsım için iman cellatlığı, cumhurbaşkanımıza da benim üzerimden hücum fırsatçılığı yapmasın. Devlet terbiyesi ile büyümüş, cumhurbaşkanımızın siyasi önderliğinde siyaset yapan bir milletvekili olarak teşbihte hata olmaz düsturu ile makama saygımı abartılı bulanlar olabilir. Ancak inançlarına, devletine, milli ve manevi değerlerine bağlı bir insan olarak, konuşmamda yanlış anlaşılmaya mahal verebilecek sözlerin kesilip, kırpılıp "haşa" ile başladığım bir cümle üzerinden Allah'a şirk koştuğum iftirasını yaymak gerçeğe haksızlıktır, itibar suikastçılığıdır" diyerek tepki gösterdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA