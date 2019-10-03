Milletvekili Ağar'dan 13. Elazığ Orcik Festivali ve Bağ Bozumu Şenlikleri İle İlgili Açıklama!

03.10.2019 19:27

12- 13 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan 13. Elazığ Orcik Festivali ve Bağ Bozumu Şenlikleri ile ilgili AK Parti Elazığ Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Zülfü Tolga Ağar açıklamalarda bulundu. Bu güzel serüvenin Twitt'e verdiği bir cevap ile başladığını anımsatan Ağar; Hayırlısıyla çok keyifli ve güzel bir festival olacağına inanıyorum" dedi.

Milletvekili Ağar Festival ile ilgili şunları söyledi:

"Genç bir kardeşimize verdiğimiz bir twitt ile başlayan bir serüven oldu. Hakikaten önemli bir festival olması için arkadaşlarımızla beraber elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz. Burada da tabi Sayın Elazığ Valimiz Çetin Oktay Kaldırım Bey'e, Sayın Belediye başkanımız Şahin Şerifoğulları Bey'e ve kendilerinin koordinesinde çalışan kurum müdürlerimize teker teker çok teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsi bu konuyu bizlerden daha çok sahiplendiler. Çok güzel bir festival olacağına inanıyorum. Tabi, bunların iyi bir noktaya gelebilmesi için profesyonel arkadaşlarla da çalışmamız gerek. Korhan bey bizim eskiden beri tanıdığımız en son da Teknofest'i T3 Festivali'ni yapan arkadaşımız. Rica ettik yoğun programına rağmen sağolsunlarkendisi de bir Elazığ sevdalısı olarak bizleri eskiden beri sever, siyasette de beraber olmuştuk gençliğimizde. Bütün programlarını kapattı. Kendisi buraya geldi ve ben 10 gün boyunca Elazığ'dan ayrılmayacam, festivalin sonuna kadar burada olacağım dedi. Onun kattığı güç ile organizasyon gücüyle bizimde kurumlarımızın gücüyle gerek Valilik gerek Belediye ve gerek Tarım İl Müdürlüğü destekleriyle çok güzel bir festival olacağına inanıyorum. Tabi ki bu bizim ilk festivalimiz. Kusurumuz olursa af ola. Ama hayırlısıyla çok keyifli bir festival olacağını son yaptığımız toplantı da görmüş oldum. Ben buradan tekrar Korhan Bey'e ve çalışma arkadaşlarına Elazığ'a teşrifleri ve bizlere yardımcı oldukları için çok teşekkür ediyorum."

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar'ın isteği üzerinefestivalin koordinatörlüğünü kabul eden ve en son Teknofest gibi Dünyanın en büyük teknoloji Festivali'nin koordinatörlüğünü yapan Korhan Taştekin ise yaptığı açıklamada:

"Elazığ'da 2 gün boyunca eğlenecekleri ve orciği sadece Elazığ değil tüm Türkiye'ye tanıtacakları güzel bir festival olacak. Ulusal basın başta olmak üzere tüm basın mensuplarını da festivale davet ediyoruz. Çevre illerdeki vatandaşlarımızı da aynı zamanda davet ediyoruz. İnşallah Elazığ'a yakışır güzel ve hoş bir festival olacak." Dedi.

Kaynak: Bültenler