Milletvekili Adayı Yaşar Atılgan, Basmadık Toprak Sıkmadık El Bırakmıyor

-AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Yaşar Atılgan 24 Haziran seçimleri öncesinde mahalle ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

Gaziantep Milletvekili adayı Yasar Atılgan, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, Ak Parti ilçe Başkanı ve diğer partililer, seçim gezileri kapsamında ilçede basmadık toprak, sıkmadık el bırakmıyor. Son olarak Bademli, Başpınar ve Belpınar Mahallelerini gezen Milletvekili Adayı Yıldırır, insanların da yoğun ilgisini görüyor.

Yaşar atılgan, "Köylülerimiz ile hemhal oluyoruz, dertleşiyoruz. mahallere, sokaklara, kafelere,kıraathanelere girerek insanlarla bir arada oluyor. insanların sıcaklığını candanlığını yakından görüyoruz. İnsanların birlikteliğini görüyoruz. Halkımız kararını vermiş, nereye oy kullanacağını biliyorlar. Bunu da meydanda görmek bizi daha da bir mutlu ediyor" diye konuştu.

Vatandaşlar ise Atılgan'ı milletvekili adayı olarak belirlenmesi nedeniyle memnuniyetini dile getirirken sandıklardan fut Ak Parti ve Recep Tayyip Erdoğan oylarını çıkartacaklarını kaydetti. - GAZİANTEP