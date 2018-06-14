Milletvekili Adayı Marifetlerini Sergiledi Gücünü Gösterdi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Yaşar Atılgan, seçim gezilerinde marifetlerini sergiledi gücünü gösterdi.Bir fırında ekmek açan Milletvekili Adayı Atılgan, gücünü deneyen bir vatandaş ile bilek güreşi yaptı.

Milletvekili Adayı Yaşar Atılgan Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki sürdürdüğü seçim gezisinde bir fırına girerek marifetlerini sergiledi. Tezgahta oklava ile hamur açan Atılgan, "Ak Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sadece ülkemizin değil diğer Müslüman ülkelerin ve tüm dünyanın umudu.Dünyada açlıktan ölme noktasına gelen insanların da, zulüm ve şiddet gören insanların da kısacası tüm insanlığın tek umudu. Ekmeğimizin büyümesi için, işin ehli marifetli siyasetçiler ve güçlü bir lider için devam etmeliyiz" diye konuştu. Anılarını da hatırlayan Atılgan, Küçüklüğümde annem ekmek açardı bende ekmek pişirirdim" diye konuştu.

Bilek güreşi yaptı

Milletvekili Adayı Atılgan, İslahiye ilçesinde tüm caddeleri dolayan caddeleri gezerek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Aşırı yağışa rağmen gezisini sürdüren Atılgan, renkli kişiliği ile de insanların sevgisini kazandı. Vatandaşlardan biri ise Atılgan'ın bileğini güç denemesinde bulunarak, bileğini bükmek istedi. Vatandaşa gücünü gösteren Atılgan, ayak üstü tutuştuğu bilek güreşinin de galibi oldu.

Esnafla kucaklaşarak sorunlarını dinleyen Atılgan, 24 Haziran seçimlerinin de önemine dikkat çekerek, herkesten hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de kendisi için destek istedi. - GAZİANTEP