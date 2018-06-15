Milletvekili Adayı Kirazoğlu Ziyaretlerine Devam Ediyor

Ak Parti Gaziantep Milletvekili adayı Mehmet Sait Kirazoğlu seçim ziyaretlerine devam ediyor. Ramazan Bayramı'nda da ziyaretlerine devam eden Kirazoğlu yoğun bir gün geçirerek vatandaşlarla beraber oldu.

Sabah bayram namazını eda ettikten sonra ziyaretlerine başlayan Kirazoğlu, önce Ak Parti Gaziantep İl Başkanlığındaki bayramlaşma törenine katıldı. Burada partililerle bayramlaşan Kirazoğlu, akabinde Gaziantep Valiliği tarafından Ulu Camii'de organize edilen "Gaziantep Bayramlaşıyor" programına katılıp il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Sonrasında ise Gaziantep'in Şehitkamil İlçe'sindeki Selahaddin Eyyubi Mahallesindeki vatandaşların bayramlarını tebrik eden Kirazoğlu çat kapı ev ziyaretleri yaparak halkın evine konuk oldu.

Gittiği evlerde vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Kirazoğlu, yardımcı olma sözü verip 24 Haziran seçimleri için destek istedi. - GAZİANTEP