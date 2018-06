Milletvekili Adayı Kirazoğlu: "Ak Parti bu seçimin önemini kavramış durumda"

GAZİANTEP - Ak Parti Gaziantep 8. Sıra Milletvekili adayı Mehmet Sait Kirazoğlu, 24 Haziran seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde oluşturulmak istenen algının tam tersine sandıktan daha güçlü bir Ak Pparti'nin çıkacağını söyledi.

Milletvekili Adayı Mehmet Sait Kirazoğlu, İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürlüğü'ne yaptığı ziyarette, Ak Parti seçmenlerinin "İyi Parti ve MHP'ye yöneldiği ve seçimin belirleyicisi HDP olur" gibi söylemler ile bir algı oluşturmak istendiğini söyledi. Oluşturulmak istenen algının Ankara'dan başarılı olmuş gibi görünmesine rağmen alana inildiğinde ise seçmenin bu tür sözlere itibar etmediğini belirten Milletvekili Adayı Kirazoğlu, Ak Parti'nin bu seçimde sandıklardan daha da kuvvetlenerek çıkacağını savundu. Her seçim olduğu gibi bı yıl da Ak Parti seçmenlerinin farkını ortaya koyacağını vurgulayan Kirazoğlu, "Seçime kısa bir süre kala meydanlarda Ak Parti'nin bu seçimde farkını ortaya koyacağını görüyoruz. Partimize tevveccüh her geçen gün artarak devam ettiğini fark ettik. Daha önceki seçimlere göre daha güçlü bir oy oranıyla sandıktan çıkacağımıza inanıyorum" dedi.

"Ak Parti bu seçimin önemini kavramış durumda"

Ak Parti'nin hizmet kalitesini çok yükselttiğini ifade eden Kirazoğlu, insanların bu hizmet kalitesini benimseyip çok daha iyilerini beklediğini vurguladı. Daha iyi hizmet beklentisinin Gaziantep'te de olduğunu savunan Kirazoğlu, "Gaziantep'te tek parti Ak Parti. Sahada Ak Parti bütün teşkilatlarıyla, bütün kadrolarıyla, bütün gönüllüleriyle sahada ve bu seçimin önemini kavramış durumda bir ekip olarak yoluna devam ediyor. Diğer partilerin bu süreçte, hele önemli roller, misyonlar verilen birçok partinin sahada olmadığını, sahada olsalar bile bir karşılıklarının olmadığını o kadar net görüyoruz ki, anket sonuçları da Ak Partinin net üstünlüğünü son derece doğruluyor" ifadelerini kullandı. Kirazoğlu, Ak Parti'nin yeni Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemiyle Türkiye'yi Dünya'nın en gelişmiş ülkeri arasına taşıyıp, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini gerçekleştirecek bir kadroya ve anlayışa sahip olduğunu aktardı.

"SP ve İP'ye verilen her oy, CHP'ye verilmiş olacak"

SP ve İP'nin yer aldığı Millet ittifakını hatırlatan Kirazoğlu, bu partilere verilen oyların da CHP verilmiş olacağını savundu. Kirazoğlu, "Saadet Partisi'nin bu süreçte izlediği yol gerçek Saadet seçmenin kabul edemeyeceği ve onay vermediği bir yoldur. Bunu da seçim sonuçlarında net olarak göreceğiz. Bu ittifak ile ilgili zaten şunu hepimiz çok iyi görüyoruz ki Saadet'e verilen her oy, İyi Parti'ye verilen her oy aslında CHP'ye verilmiş olacaktır. Ben sağduyulu, muhafazakar, milliyetçi, vatanını, milletini seven her seçmenin bunu böyle bilmesi gerektiğini ve oyunu ona göre kullanması gerektiğini söylüyorum" şeklinde konuştu.

"Ak Partinin oylarını bölmeye yönelik bir algı oluşturuluyor"

Toplumda Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a, Milletvekili seçiminde ise başka partiye oy vermek isteyen birçok seçmen olduğuna dair Ak Parti oylarını bölmeye yönelik de bir algı oluşturulmaya çalışıldığını anımsatan Kirazoğlu, "Böyle bir algı vardı. Onu biz de tespit etmiştik zaten ve bu algıyı birileri çok iyi işlemeye çalıştı. Ama biz sahaya indikçe seçim sathında insanlarla yüz yüze geldikçe, insanlara dokundukça burada sıkıntının giderildiğini çok rahat söyleyebilirim. Şunu söylemek lazım hep verilen bir örnek var, bir kuş iki kanadı varsa uçabilir, istediği menzile mesafeye öyle ulaşabilir. Bir komutan ordusuz olursa o komutanın bir etkisi olmaz" dedi.