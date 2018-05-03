Milletvekili Aday Adayları Başkan Alemdar'a Misafir Oldu

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek olan Genel Seçimler'de AK Parti'den aday adaylığı başvurusunda bulunan isimleri makamında ağırladı.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Sakarya İl Başkanlığı'na adaylık başvurularını gerçekleştiren; Murat Bayrak, Recep Yıldırım, Erhan Dursun, İmdat Ersoy ve Muhammed Ali Uzun ile bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Alemdar, "Millete hizmet yoluna çıkmış olan, elini taşın altına koymaktan çekinmemiş tüm arkadaşlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı sistemi ile birlikte milletvekilliğinin öneminin daha da arttığına değinen Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Tüm aday adayı arkadaşlarımızın bu sorumluluğun bilinci ile bu önemli göreve talip olmaları memnuniyet vericidir. AK Parti bugüne kadar girdiği tüm seçimlerin tek galibi olarak çıkmıştır. 24 Haziran'da da arkadaşlarımızın özverili çalışmaları sayesinde Sakaryamız ülke genelinde bizi gururlandıracaktır. Bu bağlamda, milletimize hizmet yolunda AK Partimizden milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan tüm arkadaşlarımıza bir kez daha başarılar diliyorum" diye konuştu. - SAKARYA