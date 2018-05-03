Milletvekili Aday Adayı Karaçoban'ın Ankara Temasları

Alaşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ederek, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olan Gökhan Karaçoban, Ankara'da temaslarda bulundu.

İYİ Parti Manisa milletvekili aday adayı Gökhan Karaçoban, Ankara'da İYİ Parti Genel Merkezini ziyaret etti. Genel merkezde adaylık başvurusunu yapan Karaçoban daha sonra Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, Genel Muhasip Hayrettin Nuhoğlu ile görüştü. Karaçoban, ziyaretlerinde seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ankara ziyareti ile ilgili kısa bir açıklama yapan Karaçoban, "Genel başkanımız Meral Akşener hanımefendinin ve genel başkan yardımcılarımızın Manisa'mıza selamları var" ifadelerinde bulundu. - MANİSA