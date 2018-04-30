Milletvekili Aday Adayı Bayrak: "Milletime Efendilik Değil Hizmetkar Olmaya Talibim"

AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları'nın 5. Olağan Kongresine katılan İMKON Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Müteahhitler Birliği Başkanı Bayrak, "Davamızın liderinin her fırsatta söylediği sözü şiar edindim. Milletime efendilik değil hizmetkar olmaya talibim" dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Aday Adayı Murat Bayrak, yoğun bir katılımla gerçekleşen İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresine katıldı. Atatürk Spor Salonunda gerçekleşen kongreye katılan Bayrak, kongrede görüştüğü diğer aday adaylarına da başarılar diledi. Murat Bayrak kongre salonundan ayrılırken MKYK Üyesi ve Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar ile de sohbet etti. Türkiye'nin geçtiği zor süreç sonrasında aniden verdiği karar ile aday adayı olduğunu belirten Bayrak, "Milletvekili aday adayı olmamın baş sebebi; Sakarya ve ülkemize hizmet edebilmek için. Daha önce de bulunduğum STK'larda nasıl hizmet ettiysem şimdi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşliğinde, yanında ona destek olabilmek için bir yola çıkarak AK Parti'den aday adaylığımı ilan ettim. İnşallah bundan sonra ki süreçte de milletvekili olursam, halkımız teveccüh gösterip bizi milletvekili yaparsa vatanımıza, milletimize, Sakaryamıza daha iyi hizmetler edeceğime inanıyorum" dedi.

"Dünya liderimiz Erdoğan'ın yanında olduğumu göstermek için aday oldum"

Bayrak, "Allah izin verirse milletvekili adayı olursam Dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğumu tüm Dünya ve milletimize duyurmak için gayret edeceğim. Türkiye zor süreçten geçtiği için aniden karar vererek aday adayı oldum. Hiç aklımda yoktu aday adaylığı, ben işadamıyım. Bir STK'nın başkanıyım, Türkiye genelinde 120 bin tane üyesi olan STK'nın da genel başkan yardımcısıyım. Aniden karar verdim, benimde burada, Dünya liderimiz, davamızın lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğumuzu göstermek için karar vererek aday adayı oldum. Davamızın liderinin her fırsatta söylediği sözü şiar edindim. Milletime efendilik değil hizmetkar olmaya talibim Allah izin verirse" dedi. - SAKARYA