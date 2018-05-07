Milletvekili Aday Adayı Aytaç'tan Teşekkür Mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Aday Adayı Hayri Aytaç, temayül yoklamasının ardında tüm delegelere teşekkür mesajı yayınladı.

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı milletvekili aday adayları temayül yoklamasını yapmasının ardından, delegeler ve teşkilat mensupları sandıklarda oy kullandı. Temayül yoklamasının ardından Hayri Aytaç, "Tüm delegelerimize oy kullanan parti teşkilat mensuplarımıza gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Çok şükür temayül yoklamasında herhangi bir sorun ve sıkıntı yaşamadan tamamladık. Bize oy verip vermeyen herkesten Allah razı olsun. Hakkımızda hayırlısı olsun. Seçilsek de seçilmesek de biz daima Gaziantep'e hizmet etmek için hazırız" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP