Milletvekili Aday Adayı Ahmet Çelik'ten Temayül Değerlendirmesi

Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep Milletvekili aday adayı Ahmet Çelik, yapılan temayül yoklamasına katılan partililere teşekkür ederek, temayülün ülkeye ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Milletvekili Aday Adayı Ahmet Çelik, Gaziantep'te bir restoranda gerçekleşen temayül yoklamasında toplam 144 aday adayı için bin 600 parti üyesinin oy kullandığını hatırlatarak, temayülün hayırlı olmasını diledi. Temayül yoklaması sonuçları Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezine iletildiğini belirten Çelik, "'Temayülün partimiz ve gazi şehrimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah Rabb'imden dilediğim bu temayül sonuçlarının Genel Merkezimiz tarafından değerlendirilerek açıklanacak olan aday arkadaşlarımız gazi şehrimizi, ülkemizi temsil edecek olan arkadaşlarımızın Mecliste Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ülkemizi bu güne kadar olduğu gibi en hayırlı kararlar alıp idare edebileceklerine inanıyorum. Temayül yoklamasında kendi memleketim olan Araban ve Yavuzeli ilçelerindeki tüm parti üyesi arkadaşlarımdan bana verdikleri tam destekleri için ve tüm Gaziantepli parti üyesi arkadaşlarıma teşekkür ederim. 24 Haziran'da yapılacak olan 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için Gaziantep'ten çok değerli arkadaşlarımız Adalet ve Kalkınma Partisinden aday adayı olmuşlardır. Bu kutlu yürüyüşte tüm aday adayı arkadaşlarıma başarılar diler, büyük katılım sağlayarak yeni Türkiye inşasında görev alacak arkadaşlarımız için temayül yoklamasına katılan tüm il ve ilçe teşkilatlarımıza, mahalle temsilcilerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP