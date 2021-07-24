Milletvekili Açıkgöz, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlu olsun"
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Milletvekili Açıkgöz, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlu olsun"

Milletvekili Açıkgöz, '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlu olsun'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Divan Katip üyesi AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TBMM Divan Katip üyesi AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TBMM Divan Katip üyesi AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, Öncelikle eşsiz güzelliklerin diyarı Kapadokya'mızı, Nevşehir'imizi dünyaya servis eden Nevşehir'imizin güzide basınına ve siz değerli basın mensuplarımıza, şahsım ve milletimiz adına şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Kamu yararını gözeterek üstün gayretle çalışan basın mensuplarımız; insanlığa, tarihe ve hakikate hizmet etmektedirler. Halkımızın doğru haber alma hakkını; yalan haber, yanlış algı ve karalama amacı gütmeden gözeten tüm basın mensuplarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Dünyanın salgın hastalıkla mücadeleye devam ettiği süreçte de her türlü şartta büyük bir irade ve fedakarlık göstererek vatandaşlarımızın haber alma hakkını yurtiçinde ve yurtdışında sağlayan basın mensuplarımızı kutluyorum ve her birine ayrı ayrı teşekkürleri bir borç biliyorum. Basın yayın kuruluşlarında meslek, ahlak, vatan ve millet aşkıyla çalışarak; ülkemizdeki, bölgemizdeki ve ilimiz Nevşehir'deki gelişmeleri, halkımızla paylaşma yolunda gece gündüz demeden emek harcayan; ilimizin ve ilçelerimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde aktif görev alan, tüm kıymetli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlar, meslek hayatlarındaki başarılarının devamını diler, saygılarımı ve muhabbetlerimi sunarım. Ebediyete irtihal eden emektar gazetecilerimizi ve basın mensuplarımızı da rahmet ve hayır dua ile yad ediyorum" ifadelerine yer verdi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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