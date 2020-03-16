Milletvekili Abdulahat Arvas'ın bakan ziyaretleri aralıksız devam ediyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yaşam ›› Milletvekili Abdulahat Arvas'ın bakan ziyaretleri aralıksız devam ediyor - Haberler
Abdulahat Arvas, Milletvekili, Yaşam

Milletvekili Abdulahat Arvas'ın bakan ziyaretleri aralıksız devam ediyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek yereldeki talep ve beklentilerini iletti.

16.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:57
Milletvekili Abdulahat Arvas'ın bakan ziyaretleri aralıksız devam ediyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek yereldeki talep ve beklentilerini iletti.


Adalet ve Kalkınma Partisi Van Milletvekili Abdulahat Arvas, her fırsatta Van'ın sorunlarını ve çözüm önerilerini Bakanlıklara taşıyarak samimiyet ve gayret ile hizmet ediyor. Bu haftada Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile ayrı ayrı görüşerek yereldeki talep ve beklentileri kendilerine iletti. Kültür ve Turizm Bakanı ile yapılan görüşmelerde Van'ın bütün zenginlik ve çeşitliliğe rağmen turizm altyapısının yetersizliği nedeni ile turizm sektöründen yeterli payı alamadığını, bölgeyi bugüne kadar tıkayan terör ve güvenlik kaygılarının ortadan kalktığını ifade eden Arvas, Bakan Ersoy'dan Van'ın turizm altyapısı ve tanıtımı için destek istedi. Van Gölü havzasının Turizm Gelişim Bölgesi olarak ilan edilmesi konusunu tekrar gündeme getiren Milletvekili Arvas, Van Gölü havzasına özgü bir destek paketi ile büyük ölçekli yatırımların önünün açılacağını söyledi. Tur operatörlerinin Van'ı programlarına dahil etmesi ve bölge illerine seyahat etmek isteyen turistlere sigorta yapılması konusunu da gündeme getiren Arvas, kamu sigorta şirketlerinin bu konuda sorumluluk alması gerektiği söyledi. Depremde ağır hasar gören ve kullanılmaz hale gelen Van Kültür Merkezi ve İl Halk Kütüphanesi Projesinin de yatırım programına dahil edilmesi, Erciş ilçesinde tamamlanan Atakan Çelik Kültür Merkezinin tefrişatı ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne tahsis edilmesi, Ercişli Emrah ile Selvihan Kültür evinin yapılması gibi konular Bakan Ersoy'a iletildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın da hazır bulunduğu görüşmeler de, Bakan Ersoy tarafından gerekli talimatları verdi.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Bakan Murat Kurum başkanlığında yapılan heyetler arası görüşmede Erciş ilçesine ait imar planı revizyonları, millet bahçesi, şehir içi aydınlatma, kentsel dönüşüm projesi kapsamında satışı yapılmayan dükkan ve ofisler ile TOKİ tarafından yapılması planlanan 2. Etap gibi birçok konu istişare edildi. Erciş Belediyesinin borç yükü nedeniyle hizmet edemediğini Sayın Bakana aktaran Milletvekili Arvas, özellikle araç, makine ve çöp konteyneri konularında destek isteyerek Belediye'ye nakdi yardım yapılmasını istedi. TOKİ tarafından, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına devir edilen eski devlet hastanesi alanı Millet bahçesi olarak projelendirilecek, söz konusu projede millet bahçesinin altına otopark yapılması konusunda Sayın Bakanımızdan destek talep edildi. Bakanlık bürokratlarının da hazır bulunduğu toplantıda, Sayın Bakan tarafından gereği için ilgili talimatlar verildi.


Van Milletvekili Abdulahat Arvas beraberindeki Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu TBMM'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede Erciş ve Van'ın kara, deniz, hava ve demiryolu ulaşımları ile haberleşme konuları istişare edildi. Çevre yolu ile ilgili devam eden imar uygulamalarında ikinci etabın askıda olduğunu aktaran Arvas, sürecin hızlandırılması konusunda Sayın Bakanı bilgilendirerek yol yapım çalışmaları için destek istedi. Edremit çevre yolu, havaalanı kavşağı, karayolları kavşağı, üniversite kavşağı, Kuskunkıran tüneli ikinci tüp geçidinde yapılması ve Van Gölü'ne ihtiyaç duyulan balıkçı barınağı, yanaşma yerleri ile mevcut yatırımların bakım ve onarımları konularında da talepte bulunuldu. - VAN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu Haber
Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Haber
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Herkes çekirge istilasını konuşurken karıncalar da harekete geçti Haber
Herkes çekirge istilasını konuşurken karıncalar da harekete geçti
Geldi, gelecek derken ilk istilacı çekirge Türkiye'de görüntülendi Haber
Geldi, gelecek derken ilk istilacı çekirge Türkiye'de görüntülendi
Virüsün kaynağı kurudu! Son gün yaşanan can kaybı sayısı umut verdi Haber
Virüsün kaynağı kurudu! Son gün yaşanan can kaybı sayısı umut verdi
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu belli oldu Haber
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu belli oldu
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti
Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı
Hes Kablo Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti
Hes Kablo Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti
'Koronavirüse iyi geliyor' iddiasıyla İran'da üretilen sahte içkiler 138 kişinin hayatına mal oldu
"Koronavirüse iyi geliyor" iddiasıyla İran'da üretilen sahte içkiler 138 kişinin hayatına mal oldu
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak
Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı
Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı
Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'la görüştü ancak sonuç alamadı
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'la görüştü ancak sonuç alamadı
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor
Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Murat Kurum Ali Babacan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Cem Yılmaz Aleyna Tilki Fahrettin Koca
Spor Adem Büyük Berkay Şahin Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Henry Onyekuru
Daha Fazla Derbi Vatandaş Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Milletvekili Abdulahat Arvas'ın bakan ziyaretleri aralıksız devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 11:46:45. #1.15#