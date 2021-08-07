Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel

Türkiye ile Macaristan, Burkina Faso, Özbekistan, Çin, ve Karadağ arasında ayrı ayrı çeşitli alanlarda imzalanan milletlerarası anlaşmalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile Macaristan, Burkina Faso, Özbekistan, Çin, ve Karadağ arasında ayrı ayrı çeşitli alanlarda imzalanan milletlerarası anlaşmalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de 26 Kasım 2020'de imzalanan "Türk-Macar Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü"nün onaylanması hakkında karar yer aldı. Buna göre, Türkiye ve Macaristan tarafları kara ulaştırmasında çeşitli geçiş belgesi kotaları hususunda mutabık kaldı.

Ankara'da 15 Ocak 2020 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokol"ün onaylanması hakkındaki karara göre, 2 ülkenin başkentlerinde tarafların diplomatik temsilciliklerince kullanılacak arsaların takası gerçekleştirilecek.

Taşkent'te 30 Nisan 2018'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 23 Haziran 1994 tarihinde Akdedilen Hava Taşımacılığı Anlaşması'nı Tadil Eden Protokol"ün onaylanması hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, söz konusu protokole ilişkin belirli değişiklikler yapıldı.

Pekin'de 13 Mayıs 2017'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşması"nın onaylanması hakkında karar da Resmi Gazete'de yer aldı. Bu anlaşmayla taraflar arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmanın yanı sıra piyasa ekonomisi çerçevesinde 2 ülke arasında, üçüncü ülkelere ve toprakları üzerinden transit gerçekleşen kara yoluyla yük ve yolcu taşımacılığının geliştirilmesi arzulanıyor.

Podgoritsa'da 11 Şubat 2020'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ve Karadağ Arasında Karadağ Vatandaşlarına Konsolosluk Yardımı Sunulması Hakkında Anlaşma"nın onaylanması hakkında karara göre de Karadağ'ın diplomatik ya da konsolosluk misyonlarının bulunmadığı belirli üçüncü ülkelere seyahat ya da ikamet eden Karadağ vatandaşlarına konsolosluk yardımı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '46 ildeki 214 orman yangınının, 202 tanesi kontrol altına alındı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "46 ildeki 214 orman yangınının, 202 tanesi kontrol altına alındı"
Türkiye'de 23 bin 957 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 23 bin 957 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber... Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 957 kişinin testi pozitif çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika haber... Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 957 kişinin testi pozitif çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Mustafa Varank Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yusuf Güney Deniz Akkaya İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Elmas Metin Oktay Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 10:38:17. #1.15#

title