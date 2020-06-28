Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı Türkiye'nin, Azerbaycan, Bangladeş ve Özbekistan ile ayrı ayrı imzaladığı anlaşmalara dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'nin, Azerbaycan, Bangladeş ve Özbekistan ile ayrı ayrı imzaladığı anlaşmalara dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara'da 15 Mart 2016'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Tebdiline İlişkin Anlaşma ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notalar"ın onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, taraflardan birinin yetkili makamlarınca tanzim edilmiş sürücü belgesine sahip olan ve diğer taraf ülke topraklarında turistik amaçla bulunan veya transit geçiş yapan ticari araç sürücülerinin sürücü belgeleri karşılıklı olarak tanınacak.

Bangladeş'le askeri eğitim ve öğretim alanında iş birliği

Resmi Gazete'de ayrıca, Dakka'da 12 Ekim 2011'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim ve Öğretim İş Birliği Anlaşmasına Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolü"nün onaylanmasına ilişkin karar da yayımlandı.

Buna göre, iki ülke, 10 Mart 1981'de imzaladıkları "Askeri Eğitim ve Öğretim İş Birliği Anlaşması"ndaki mali hususlara ilişkin 8'inci maddenin değiştirilmesi hususunda mutabakata vardı.

Özbekistan'la uluslararası yük taşımacılığı alanında iş birliği

Ankara'da 25 Ekim 2017'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması"nın onaylanması hakkındaki karar da Resmi Gazete'de yer aldı.

İki ülkenin uluslararası yük taşımacılığının kolaylaştırılmasını arzu ederek imzaladığı vurgulanan anlaşma, refakatli ve refakatsiz kombine yük taşımacılığı, sınır geçişleri, kombine yük taşımacılığının desteklenmesi ve teşviki gibi alanlara ilişkin tarafların mutabık kaldığı konuları içeriyor.

Kaynak: AA